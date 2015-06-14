القبض على شاب لاعتدائه جنسيا على طالبة إعدادى بكفر الشيخ

اعتدى شاب جنسيًّا على طالبة إعدادى بمدينة كفر الشيخ، بعد أن تعرف عليها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكان اللواء عبدالرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من العميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، يفيد بتقدم "أ.م"، 35 سنة، والدة الطالبة، ببلاغ للعميد حمدين الشراكى مأمور قسم شرطة أول كفر الشيخ، يفيد بتغيب ابنتها "أ.أ.م"، 15 سنة، طالبة بالإعدادى، منذ يومين بعد خروجها لحضور درس خصوصى ولم تعد.

وبعد مرور يومين فوجئ المأمور بحضور الأب وبرفقته ابنته ويخبره أنه تم الاعتداء عليها جنسيا من قبل "هـ، إ، م، خ"، 25 سنة.

وبتكثيف التحريات تم القبض على الشاب واعترف أنه تعرف عليها عن طريق موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وتقابل معها وأقنعها بالتوجه معه إلى مسكنه حيث قام بالاعتداء عليها جنسيا بحجة رغبته فى الزواج منها.

تم تحرير محضر حمل رقم 07 26 لسنة 2015 إدارى قسم أول وداخل القسم، ووافق المتهم على الزواج من المجنى عليها، وتم تحرير محضر برقم 22 أحوال وإرفاقه بالمحضر الأصلى.