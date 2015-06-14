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النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى حول اتهام سكرتير محكمة جنح النزهة بالتزوير

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النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى حول اتهام سكرتير محكمة جنح النزهة بالتزوير النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى حول اتهام سكرتير محكمة جنح النزهة بالتزوير
أمر أحمد البرديسى، مدير نيابة النزهة، بإشراف المستشار أحمد وجيه رئيس النيابة، بسرعة استعجال تقرير الطب الشرعى الخاص بارتكاب المتهم "ع. أ" سكرتير محكمة جنح مستأنف النزهة، جريمة تزوير حكم قضائى، وقرر قاضى المعارضات بمحكمة الجديدة إخلاء سبيل المتهم بضمان محل عمله.
>وترجع الواقعة لاكتشاف المستشار ميسرة الدسوقى، رئيس محكمة جنح مستأنف النزهة، عملية التزوير بعد إصداره حكما تأييد حبس لأحد المتهمين بحيازة سلاح نارى (بندقية آلية)، حيث صدر منطوق الحكم كالآتى "قبول ونقض وتأييد"، فقام السكرتير بوضع كلمة "إيقاف" ليصبح الحكم مشمولا بإيقاف التنفيذ.

وعلى الفور، أمر رئيس الدائرة بالقبض على الموظف، وتم اقتياده تحت حراسة أمنية إلى قسم النزهة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة ارتكاب جرائم "التزوير، استغلال وظيفة عامة، استعمال محرر مزور، والتزوير فى أوراق رسمية".
>وأمرت النيابة العامة، بحجز المتهم 48 ساعة لحين ورود تحريات مباحث الأموال العامة، والتى أثبتت صحة الواقعة وأنها تمت نظير مبالغ مالية، وأن الموظف سيئ السمعة بالمحكمة.

وأنكر المتهم خلال التحقيقات جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن ما حدث من خطأ إما أن يكون تم عن غير قصد نتيجة ضغط العمل المتواصل، حيث إن رول الجلسة فى ذلك اليوم كان يتعدى الـ190 قضية.

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مصر 365

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