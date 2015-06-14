تقرير - تيفيز يرفض عرض أتليتكو الأول

لاتزال المفاوضات سارية بين أتليتكو مدريد وكارلوس تيفيز مهاجم يوفنتوس، بعد أن رفض النجم الأرجنتيني العرض الأول من الفريق الإسباني.

تيفيز تألق مع يوفنتوس الموسم الماضي ليقود السيدة العجوز للثنائية المحلية التي كادت أن تكون ثلاثية لولا خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة.

ولكن صاحب الـ31 عاما يدرك جيدا إنه سيكون من الصعب أن يقدم مع يوفي الموسم المقبل مثل ما قدمه الموسم الماضي حسبما أشارت له التقارير الإيطالية.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن أتليتكو لايزال يتمسك بالأمل في ضم تيفيز، رغم أن العرض الأول رفضه المهاجم الأرجنتيني.

ويشير التقرير إلى أن رفض تيفيز جاء بسبب رغبته في رفع راتبه.

هذا يقرب تيفيز من الانضمام إلى باريس سان جيرمان، الساعي لضم اللاعب.

البديل

وتشير الصحيفة إلى أن هناك مهاجم أرجنتيني آخر معروض على أتليتكو هو خوان إيتوربي لاعب روما.

وأكد مهاجم إيتوربي لإدارة أتليتكو، أن المهاجم صاحب الـ22 عاما رغب في الرحيل عن روما.