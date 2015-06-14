بالفيديو تصفيات اليورو – هاتريك القاتل رونالدو يقود البرتغال لإسقاط أرمينيا

قاد كريستيانو رونالدو منتخب بلاده لإسقاط أرمينيا بعد تسجيله هاتريك، ليفوز فريقه بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخيرة في التصفيات المؤهلة ليورو 2016.

وحل المنتخب البرتغالي ضيفا على أرمينيا لمواجهته في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لليورو لحساب المجموعة التاسعة.

تصفيات اليورو – 5 أرقام رائعة حققها رونالدو بعد "هاتريك" أرمينيا

افتتح أصحاب الأرض الأهداف في الدقيقة 14 عن طريق ماركوس بيتزيللي بتسديدة يسارية صاروخية من ركلة حرة مباشرة.

وعدل رونالدو النتيجة في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 55، ويكمل الهاتريك بعد ذلك بثلاث دقائق.

وفي الدقيقة 62 تعرض تياجو لاعب منتخب البرتغال للطرد بعد حصوله على إنذارين.

وقلص المنتخب الأرميني النتيجة في الدقيقة 72 بعدما سجل هراير مكويان الهدف الثاني، لكن هذا لم يكن كافيا لتعديل النتيجة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد البرتغال إلى 12 نقطة تحلق بهم في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد أرمينيا عند نقطة واحدة في المركز الخامس والأخير.