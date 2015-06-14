بالفيديو تصفيات اليورو – ' هاتريك ' ليفاندوفسكي التاريخي يقود بولندا لاكتساح جورجيا

(إفي): ضمنت بولندا الحفاظ على صدارة المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2016)، بفوزها الساحق مساء السبت على جورجيا بأربعة أهداف نظيفة ضمن الجولة السادسة.

وستحافظ بولندا بهذا الشكل على صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة، بغض النظر عن نتيجة مباراة ألمانيا (10 نقاط) وجبل طارق، الذي يقبع في قاع المجموعة بدون نقاط، مساء يوم السبت بنفس الجولة.

تقدم للبولنديين أصحاب الارض، مهاجم أياكس أمستردام، اركاديوز ميليك في الدقيقة 62.

وأضاف نجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، ثلاثة أهداف متتالية "هاتريك" في الدقائق 88، 90، والثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليهدي فريقه الانتصار الرابع له بالتصفيات بالإضافة لتعادلين.

بينما تحتل جورجيا المركز قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط.

وأصبح هاتريك ليفاندوفسكي هو ثاني أسرع من سجل ثلاثة أهداف في تاريخ تصفيات اليورو، وذلك بعدما أحرزه في أربع دقائق، مقابل ثلاث دقائق للتركي عارف إيرديم.

وحافظت اسكتلندا مؤقتا على وصافتها للمجموعة بتعادلها أمام مضيفتها أيرللندا بهدف لمثله.

وأصبح رصيد اسكتلندا 11 نقطة في المركز الثاني، مقابل تسع نقاط لأيرلندا رابعة المجموعة والتي لاتزال تتشبث بأمل التأهل لنهائيات اليورو.

سجل لأصحاب الأرض لاعب ستوك سيتي، جوناثان وولترز في الدقيقة 38 لكن جون أوشيا أهدى التعادل للاسكتلنديين بهدف في مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة 47.

أهداف لقاء بولندا وجورجيا

أهداف لقاء اسكتلندا وأيرلندا