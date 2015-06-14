دراسة: مرضى السكر الفقراء أضعف من الأغنياء فى التعامل مع المرض

كشفت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى من النوع 2، والذين ليس لديهم ما يكفى من المال دائما لشراء الغذاء يعانون من سوء السيطرة على نسبة السكر فى الدم مقارنةً بالأشخاص الذين لا يقلقون بشأن الأموال التى سيشترون بها وجبتهم المقبلة.

وقال مؤلف الدراسة بريت روتبرج، مساعد مدير معهد السكرى ومؤسس برنامج السكرى فى مركز اتلانتا لاتينى، إننا نتحدث عن الأكل الصحى كثيرا فى التعليم عن مرض السكرى، ولكن علينا أيضا أن نتحدث عن إمكانية الوصول للغذاء.

وأوضح الباحثون أننا بحاجة إلى أن نسأل المريض "هل يمكنك الحصول على هذه الأطعمة لتقليل فرص ارتفاع السكر فى الدم؟ ".

وأشار الباحثون عبر الدراسة التى نشرت مؤخراً فى الجمعية الأمريكية للسكرى فى بوسطن، إلى أن القلق بشأن كيفية الحصول على ما يكفى من الغذاء وهو ما يطلق عليه اسم "انعدام الأمن الغذائى”.

وهناك نحو 14 فى المائة من الأسر فى الولايات المتحدة يعانون من انعدام الأمن الغذائى، وما يقرب من 24 فى المائة من الأسر من أصل اسبانى تواجه انعدام الأمن الغذائى، فى حين أن 26 فى المائة من الأسر السود لم يكن لديها دائما ما يكفى من الطعام، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA).

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى ‘Health Day News”، وذلك فى الثالث عشر من شهر يونيو الجارى.