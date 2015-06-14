أخبار عاجلة

عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر -
بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر -
مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر -
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: مرضى السكر الفقراء أضعف من الأغنياء فى التعامل مع المرض

Google+ Print
دراسة: مرضى السكر الفقراء أضعف من الأغنياء فى التعامل مع المرض دراسة: مرضى السكر الفقراء أضعف من الأغنياء فى التعامل مع المرض
كشفت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى من النوع 2، والذين ليس لديهم ما يكفى من المال دائما لشراء الغذاء يعانون من سوء السيطرة على نسبة السكر فى الدم مقارنةً بالأشخاص الذين لا يقلقون بشأن الأموال التى سيشترون بها وجبتهم المقبلة.

وقال مؤلف الدراسة بريت روتبرج، مساعد مدير معهد السكرى ومؤسس برنامج السكرى فى مركز اتلانتا لاتينى، إننا نتحدث عن الأكل الصحى كثيرا فى التعليم عن مرض السكرى، ولكن علينا أيضا أن نتحدث عن إمكانية الوصول للغذاء.

وأوضح الباحثون أننا بحاجة إلى أن نسأل المريض "هل يمكنك الحصول على هذه الأطعمة لتقليل فرص ارتفاع السكر فى الدم؟ ".

وأشار الباحثون عبر الدراسة التى نشرت مؤخراً فى الجمعية الأمريكية للسكرى فى بوسطن، إلى أن القلق بشأن كيفية الحصول على ما يكفى من الغذاء وهو ما يطلق عليه اسم "انعدام الأمن الغذائى”.

وهناك نحو 14 فى المائة من الأسر فى الولايات المتحدة يعانون من انعدام الأمن الغذائى، وما يقرب من 24 فى المائة من الأسر من أصل اسبانى تواجه انعدام الأمن الغذائى، فى حين أن 26 فى المائة من الأسر السود لم يكن لديها دائما ما يكفى من الطعام، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA).

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى ‘Health Day News”، وذلك فى الثالث عشر من شهر يونيو الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365