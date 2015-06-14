قائمة "العطاء مستمر" تكتسح انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية

اكتسحت قائمة "العطاء مستمر" والتى يترأسها أحمد الوكيل انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية التى تمت أمس السبت، وحققت نجاحاً يصل إلى 96%.

وجاءت النتائج النهائية التى حصل عليها المرشحين وفقا لترتيبهم بالقوائم كما يلى، أحمد حسن 2943 صوتا، وأحمد الوكيل 2994 صوتا، وأحمد صقر 2943 صوتا، وخالد فتح الله 2947 صوتا، وشريف بقطر2980 صوتا، وصبرى عبد الصبور 266 صوتا، وعبد الناصر فرحات 228 صوتا، وعمرو مصيلحى 3001 صوت، وعويس السيد عويس 258 صوتا، وياسر المناويشى 2972 صوتا، ومحمد حفنى2974 صوتا، ومحمد أسامة النجار2953 صوتا، ومحمود قباوة 165 صوتا.

وبلغ إجمالى عدد المشاركين فى هذه الانتخابات 3187، منها 118 صوتا باطلا، ليكون بذلك إجمالى الأصوات الصحيحة 3069 صوتا.

وتضم قائمة العطاء مستمر الفائزة أحمد الوكيل وكلا من أحمد حسن، وخالد فتح الله وأحمد صقر وياسر المناويشى وجميعهم كانوا أعضاء فى مجلس الإدارة المنتهية ولايته.

كما تضم القائمة من المرشحين الجدد من خارج مجلس الإدارة المنتهية ولايته وهم عمرو مصليحى وشريف بقطر ومحمد حفنى ومحمد أسامة النجار.