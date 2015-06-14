كمال حبيب: انتخابات الإخوان الداخلية أجريت بسرية دون علم القيادات القديمة

قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن الانتخابات الداخلية التى أجرتها جماعة الإخوان مؤخرا تمت بسرية دون علم قيادات مكتب إرشاد القديم بأى شىء عنها.

وأضاف حبيب لـ"اليوم السابع" أن الصفوف الداخلية والقيادات الكبرى بتنظيم الإخوان لم تكن تعرف الإجراءات التى تم اتخاذها لإجراء الانتخابات الداخلية واختيار لقيادات الجديدة، ولا طريقة إدارتها ولا من كان المشرف عليها.

كمال حبيب: الانتخابات الداخلية للإخوان لن تحل أزمة التنظيم