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قراء "اليوم السابع" يعلنون تضامنهم مع الصحيفة ضد بلاغ "الداخلية"

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أعرب عدد كبير من قراء اليوم السابع، عن تضامنهم مع الصحيفة، عبر الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان " Whatsapp Youm7"، وذلك بعد بلاغ وزارة الداخلية، والذى تطالب فيه بحبس خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، والصحفى السيد فلاح، المحرر بالجريدة، بتهمة تكدير السلم والأمن العام فى ، لنشر خبر صحفى نقلا عن بعض المصادر والمواقع حول تعرض إحدى سيارات الرئاسة للاعتداء.

وأرسل القراء عددا من الرسائل لـ"اليوم السابع"، يعلنون تضامنهم مع الجريدة فى موقفها من نشر الخبر، موجهين رسائل إشادة بموقف الصحيفة الوطنى من جميع القضايا التى تناولها بعد ثورة 30 يونيو، قائلين:" الصحافة والإعلام صوت الشعب".

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

- الصحفيون ينتفضون دفاعا عن حرياتهم ضد بلاغ الداخلية.. مكرم محمد أحمد: تصرف الوزارة أكبر من الحدث.. النقابة:الإفراج عن خالد صلاح وسيد فلاح بكفالة مخالف للقانون.. والأعلى للصحافة:الرئاسة المختصة بالواقعة

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