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عضوة بـ"اللوردات": كنا نتمنى مشاركة مصر باجتماع البرلمانيين الدوليين بلندن

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عضوة بـ"اللوردات": كنا نتمنى مشاركة مصر باجتماع البرلمانيين الدوليين بلندن عضوة بـ"اللوردات": كنا نتمنى مشاركة مصر باجتماع البرلمانيين الدوليين بلندن
قالت البارونة إليزابيث بيريدج، عضوة لجنة الحريات الدينية بمجلس اللوردات البريطانى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على هامش مشاركتها فى المؤتمر الدولى السادس لمنظمة التضامن القبطى المنعقد بواشنطن تحت شعار "بعد مائة عام.. مسيحيى الشرق الأوسط يتعرضون لمذبحة"، إنها كانت تتمنى مشاركة البرلمان المصرى فى أول اجتماع سيعقد للجنة الدولية لبرلمانيى العالم لدعم الحرية الدينية فى سبتمبر المقبل لأن دولة محورية فى الشرق الأوسط يهمنا وجودها و"لكن مصر ما زالت بدون برلمان، لذا سندعو أحد البرلمانيين السابقين للمشاركة.

أكدت البارونة إليزابيث، أن الهدف من هذا الاتحاد الدولى خلق آلية للرقابة على السلطة التنفيذية لتطبيق وإرساء قواعد المساواة فى ممارسة الشعائر الدينية واحترام الأديان ووضع ضوابط للحد من الحوادث الطائفية، فمن حق كل إنسان أن يعتنق العقيدة التى يختارها بكامل إرادته.
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