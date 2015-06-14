«رام عسير» يختتم فعالياته اليوم.. وشركات تتبنى الأفكار والمشروعات

تختتم اليوم «الأحد»، فعاليات معرض رائدات الأعمال «رام عسير» بتنظيم من الغرفة التجارية في أبها وبالتعاون مع شركة «أعالي» للتنظيمات، وبرعاية «الرياض» إعلامياً.

وأعطت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساحة كبيرة أمام عدد من الجهات الحكومية والخاصة لتقديم الخدمات في سبيل تهيئة مكان ملائم يسهم في إنجاح فعاليات المعرض، الذي سجل نجاحا كبيرا في استقطاب رائدات الأعمال من مختلف مناطق المملكة بعد أن اصبح في مقدمة مهرجانات الحرفيات ورائدات الأعمال والمبدعات. وشهد في نسخته الثانية تنافسا من نوع آخر بين الحرفيات والمشاركات من جميع المناطق للفوز بالمرتبة الأولى بحسب عدد المشاركات من كل منطقة.

من جهته، قدم رئيس الغرفة التجارية في أبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، شكره إلى أمير منطقة عسير على الدور الكبير في تسهيل أعمال معرض «رام» واهتمامه الدائم بمناشط الغرفة التجارية بأبها، مؤكداً أن اهتمام الأمير فيصل بن خالد بالأسر المنتجة وتوجيهاته الدائمة كانت الدافع وراء النجاح الذي حققه المعرض على مدى أيامه الماضية.

ووصف المبطي معرض «رام» بأنه أكبر معرض لرائدات الأعمال استطاع أن يقدم العديد من الفرص الاستثمارية للأسر المنتجة وفتح باب التسويق لهن، مؤكداً استمرار الغرفة التجارية لإقامة مثل هذه المعارض ودعم الأسر المنتجة وتسهيل أي إجراءات يحتاجها كل مستثمر وقادم على العمل التجاري.

وقال محمد الشبلي منسق مشاركات المناطق، إن العاصمة الرياض جاءت هذا العام في المرتبة الأولى ب 30 مشاركة فيما جاءت القصيم بالمرتبة الثانية ب 20 مشاركة ثم المشاركات من منطقة جازان وعددهن هذا العام عشر مشاركات ثم المشاركات من منطقة مكة المكرمة وبلغن خمس مشاركات.

وقال الشبلي، إن النجاح الأكبر والذي يعتمد عليه معرض رام عسير هو بالإقبال المضاعف من رائدات الأعمال بمنطقة عسير واللاتي تجاوزن 250 مشاركة تنوعت عروضهن واهتماماتهن.

إلى ذلك، بادرت مجموعة من الصناديق الحكومية والخاصة، وعدد من الشركات المعنية بالتوظيف ودعم المنشآت الصغيرة، بزيارة أجنحة معرض «رام عسير». وجرى خلال المعرض تقديم عروض لتبني الأفكار ودعم المشروعات، وتقديم القروض التمويلية لدعم مشروعات السيدات وتطوير أفكارهن مستقبلاً.

وذكرت الفنانة التشكيلية الثريا يحيى إحدى المشاركات في المعرض، أنها تلقت عرضاً من صندوق عبداللطيف جميل لدعم المشروعات الصغيرة «باب رزق جميل»، يتضمن تقديم تمويل جيد لها لإقامة مرسم متكامل، والبدء في عمل مشروع صغير يقدم فنها وفق أطر تجارية وفنية مدروسة، ويمنحها التميز في تقديم معارض وورش تدريب مستقبلية، إضافة إلى تطوير مواهبها من خلال تقديمها للورش التدريبية، وانخراطها في برامج التطوير في برامج تدريبية متخصصة.

فيما تشير عفاف عسيري مشاركة ومصممة مجوهرات، إلى أنها تلقت العديد من العروض من قبل الشركات والصناديق الحكومية التي تقدم التسهيلات لبدء مشروع مستقبلي، إضافة إلى عروض تسويقية تتعلق بتسويق منتجاتها من خلال شركات تسويق عالمية.