خبراء ومقيمون دوليون يشيدون بالخدمات البحثية والمختبرية في المملكة

زار الخبراء الدوليون المقيمون لأحقية المملكة بتسجيل تراثها اللامادي للسلوقي العربي الأصيل، الشركة السعودية للتشخيص القابضة، حيث بحثوا تفاصيل التوثيق لسلالات السلوقي العربي عن طريق الحمض النووي حسب المواصفات والمقاييس الدولية وحسب اعتماد المراكز البحثية حول العالم بدعم من قبل وزارة الزراعة وكالة الثروة الحيوانية.

وأشاد الخبراء بما وصلت له الخدمات البحثية والمختبرية في المملكة من حيث المواصفات ومطابقتها لاحتياجات العمل المقبل في المركز بإشراف من وزارة الزراعة، ومدى اهتمام جهات الاختصاص فيها ودقتهم فيما يسعون لاتساع أفقهم المهني.

وعبّر فهد الفرحان رئيس المركز العالمي للسلوقي العربي الأصيل، عن شكره لوزير الزراعة ووكيل وزارة الزراعة للتنمية، على جهودهم في دعم الكوادر الشبابية وتنفيذ التوجيهات الصادرة من قبل القيادة الرشيدة بدعم الأفكار الشبابية الساعية في حفظ التراث اللامادي السعودي، مشيراً إلى حفاوة الاستقبال من الأمير بندر بن سعود آل سعود رئيس الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية على كرم ضيافته للخبراء ودعمه للتراث وكذلك صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله رئيسة الجمعية السعودية للحفاظ على التراث التي اجتمعت بالخبراء واطمأنت على مسار خطط المركز المعلنة بشكل صحيح.

واستضاف مركز الملك عبدالعزيز للخيول العربية الأصيلة الفريق حيث اطلعوا على النهضة السعودية في مجال الخيول العربية الأصيلة، الذين أشادوا بالتطور الذي يشهده المركز ومدى ارتياحهم بأن فكرة المركز العالمي للسلوقي العربي الأصيل ستكون بأيادٍ سعودية للسلالات العربية.

يذكر أن "نادي القولف" في بنبان دعا المركز العالمي للسلوقي العربي الأصيل إلى زيارته، وذلك بدعوة من وكيل وزارة الثقافة والإعلام إدارة التراث اللامادي بحضور مدير الإدارة خالد العمر، بهدف إطلاع الوفد على نهضة المملكة وتنوعها الثقافي.