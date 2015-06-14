تطوير وإحلال غرف أقسام العناية المركزة ل80 سريراً بمستشفى الملك فهد بجدة

تم في مستشفى الملك فهد بجدة توقيع عقد لتطوير وإحلال غرف أقسام العناية المركزة بالمستشفى ل80 سرير عناية مركزة.

وقال مدير المستشفى د. حماد العثماني أن التكلفه الإجمالية لهذا المشروع تبلغ 472 مليون ريال، خصص منها مبلغ مئة ومليون ريال للإنشاءات، بينما خصص باقي المبلغ للتجهيزات والأنظمة.

ومما يميز غرف العناية المركزة المستحدثة في هذا المشروع أنها تتماشى مع أعلى معايير التجهيزات، وستكون على أحدث النظم العالمية المتبعة في أقسام العناية المركزة الحديثة، وهي عبارة عن وحدات متطورة، بحيث تكون جميع الأجهزة معلقة مع مرونة حركتها ومتكاملة إلكترونياً.

من جانبه، قال مساعد مدير المستشفى للتخطيط والتطوير والتشغيل د. نبيل عابد بأن هذا المشروع يعتبر من أكبر المشروعات التي يشهدها مستشفى الملك فهد بجدة في الآونة الأخيرة.