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ولي ولي العهد يستقبل جثمان الفريق الشعلان

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ولي ولي العهد يستقبل جثمان الفريق الشعلان ولي ولي العهد يستقبل جثمان الفريق الشعلان

    تقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مستقبلي جثمان معالي قائد القوات الجوية الملكية الفريق ركن محمد بن أحمد الشعلان -رحمه الله- الذي وافته المنية أثناء رحلة عمل خارج المملكة إثر أزمة قلبية لدى وصوله مطار قاعدة الرياض الجوية أمس.

كما كان في استقبال جثمان الفقيد معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض بن حامد الرويلي، وقادة القوات المسلحة، وكبار الضباط القوات الجوية وأسرة الفقيد -رحمه الله-.

وقد أدى سمو ولي ولي العهد والحضور صلاة الميت على الفقيد -رحمه الله-.

ونقل سمو الأمير محمد بن سلمان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وسمو ولي العهد لذوي الفقيد معالي قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق ركن محمد بن أحمد الشعلان ولمنسوبي القوات المسلحة.

وعبر سموه عن خالص تعازيه ومواساته، سائلاً الله للفقيد المغفرة والرضوان، ولذويه الصبر والسلوان.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح الجنان.

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