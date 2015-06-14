الضمان الاجتماعي.. المتحايلون يحرمون المستحقين!

كشفت حالات التحايل الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية والتي قامت بإسقاطها من المستحقين للضمان الاجتماعي بأن هناك خللا كبيرا لدى البعض من المواطنين في مفهوم استحقاق المعونات التي تقدمها بعض الجهات الخيرية كالضمان الاجتماعي أو حتى الجمعيات الخيرية، فهناك من يسمح لنفسه بأن يدخل ضمن طابور المحتاجين الذين يجدون في توفير متطلباتهم اليومية صعوبة لارتفاع تكلفة المعيشة، وفي الوقت الذي يعاني المحتاجون نجد بأن هناك من يحاول أن ينمي عقاراته التي تدر عليه أموالا طائلة من واقع زكاة بيت مال المسلمين ومن مخصصات خصصتها الدولة من أجل دعم هؤلاء المحتاجين لمساعدتهم على الحياة.

ففي الوقت الذي اكتشفت فيه وزارة الشؤون الاجتماعية 107 آلاف من الحالات التي استخدمت التحايل لتصل لمعونات هي اصلا مخصصة للمحتاجين -وحتى أن تم إسقاطهم- ، فهناك الكثير من حالات الأسر المحتاجة من تتعفف لأنها ترفض الزكاة أو الصدقة.

فما الذي زود مساحة الاستغلال لدى البعض حتى فقدوا ضمائرهم، وأحلوا ما يحرم عليهم، وهل نحتاج إلى إعادة تطوير اجهزة الجهات الخيرية والاجتماعية حتى نخرج من إطار تلقي طلبات وحاجات المحتاجين إلى البحث عنهم بالشكل الحقيقي.

خلل في نظرتنا للمحتاج فليس كل أرملة محتاجة وليس من يحصل على راتب شهري غير محتاج

رد الاموال المأخوذة

يقول الاستاذ محمد العقلا – وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي – :ان هناك إجراءات جديدة ستتخذ بصدد تلك الحالات التي تم الكشف عنها مشيرا الى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس الجانب القانوني لاسترداد المبالغ المالية التي تم استلامها من دون وجه حق، وسماحة مفتي عام المملكة أفتى بأن من اخذ من أموال الضمان الاجتماعي من شخص غير محتاج هذا حرام وسحت ويجب استرداد كافة المبالغ من الذين اخذوها دون وجه حق.

أما في كيفية ايجاد حلول وقائية حتى لا تتكرر مثل حالات الاحتيال تلك فقد أشار العقلا إلى أن الربط التقني والالكتروني الذي حققته وزار الشؤون الاجتماعية مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية وعلى رأسها الربط الالكتروني مع وزارة العدل والتأمينات الاجتماعية و"سمة" ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الزكاة والدخل وذلك من خلال قناة تكامل الحكومية لبرنامج "يسر"، سيضمن بمشيئة الله حفظ أموال الزكاة، وسيكشف تملك العقارات والأراضي والوظائف والسجلات التجارية والوفاة لكل حالة.

اليد التي تأخذ بغير

وجه حق آثمة

أشار أحمد بن إبراهيم آل هاشم – مدير ادارة الاوقاف والمساجد والدعوة بالاحساء – بأن اليد العليا خير من اليد السفلى، والإنسان عليه أن يحمد الله سبحانه بأنه أغناه عمن سواه فاليد التي تأخذ بغير وجه حق آثمة، فهناك من لم يقنع بما رزقه الله به وهناك شريحة من الناس هدفهم الطمع فهؤلاء يطمعون بما عند الناس والرسول صلى الله عليه وسلم حذرمن هؤلاء.

وأوضح آل هاشم بأن هذا التلاعب لا يحصل فقط في الضمان الاجتماعي بل اكتشفت الكثير من الحالات في الجمعيات الخيرية من أخذت الزكاة دون وجه حق، فحينما وضعت بعض الجمعيات الخيرية الرقابة ودققوا على معلومات بعض الحالات والأسر اكتشفوا بأن لديهم عقارات يؤجرونها ودخل مادي جيد، ومع ذلك ضعفت نفوسهم وتدنت حتى يستولوا على أموال الغير بغير وجه حق ومثل هؤلاء ذنبهم كبير.

وأكد على ضرورة أن تتم محاسبة تلك الحالات التي ثبت احتيالها بأن يوجه لهم انذار سري حتى يرتدعوا أو يشهر بهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

التدقيق البياني

أوضح د. عبدالله الحمود – المستشار النفسي والإداري وخبير برامج التنمية البشرية – بأن الكثير من الناس يبحث عن مصدر يزيد من دخله المادي بصرف النظر عن من أين هذا المصدر، وأغلب الناس لا يعرف أن المعونة أو الراتب الشهري الذي يصرفه الضمان الاجتماعي للمستحقين إنما هو خصص للفقراء والمحتاجين لأنه ضمن مصروفات صندوق الزكاة، ولكن للأسف مايحدث أنه حتى من لا يحتاج للمساعدة أصبح يتحايل ليأخذ منه، مؤكدا على ضرورة أن نزيد من الوعي لدى المواطنين بدور الضمان الاجتماعي ولماذا وجد ولمن يصرف إعاناته، فإنما خصص للفقراء والمحتاجين فهو ليس إعانة عامة بل هو يختلف عن المصروفات الأخرى حيث يعتمد على موارد الزكاة.

وذكر بأن هناك حالات كثيرة في ظاهرها تستحق الإعانة، ولكن في الحقيقة هي غير مستحقة وتلك المشكلة في النظرة لصرف استحقاقات الزكاة فكل أرملة تستحق الزكاة وكل مطلقة تستحق الزكاة في حين يوجد من الأرامل والمطلقات من ليست بحاجة لهذه المساعدة المادية، وربما هناك حالات لا تدخل ضمن هذه الحالات ولكنها في أشد الحاجة إلى المعونة المادية فالمشكلة في تصنيف من هو المحتاج ؟

فالآليات موجودة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ولكن التثبت من المحتاجين حقا فيها شيء من الخلل، فيجب أن تكثف الزيارات الميدانية، كما لا يجب أن يعتمد الضمان على أوراق رسمية تثبت بأن المرأة مطلقة أو أرملة فالثبت من الاستحقاق هو الأهم ولذلك فيبدو أن الضمان الاجتماعي ليس لديه الخبرة الدقيقة في التدقيق البياني فكل مكان لديه نسبة تلاعب وذلك أمر طبيعي، ولكن كلما كانت هناك أنظمة دقيقة في التثبت كانت هناك حالات لمحتاجين حقيقية، وفي مقابل ذلك علينا أن نعترف بأن هناك من يأخذ 10 آلاف ريال كراتب ولكنه يدخل ضمن المحتاجين فربما لديه ديون تقتطع نصف راتبه وعليه التزامات تجعله يدخل ضمن المحتاجين.