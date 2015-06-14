العثور على جثة شاب مجهول الهوية بترعة كفر درويش ببنى سويف

عثر أهالى قرية كفر درويش، التابعة لمركز الفشن أقصى جنوب بنى سويف، مساء السبت، على جثة شاب مجهولة الهوية ملقاة بترعة القرية.

وتلقى اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، بلاغاً من العقيد عمر الدال مأمور مركز الفشن، يفيد بورود إخطار من الدكتور معتز الصيفى مدير المستشفى المركزى، بوصول جثة شاب فى العقد الثالث من عمرة مجهول الهوية وملامح وجهه غير واضحة، وتم وضعه بمشرحة المستشفى.

ومن جانبها تكثف مباحث مركز شرطة الفشن جهودها لكشف غموض الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة لاستدعاء الطبيب الشرعى لتشريح الجثة.