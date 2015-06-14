واتس آب اليوم السابع:أول صور آثار انفجار قنبلة صوت أمام محكمة ههيا بالشرقية

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "واتس آب اليوم السابع" WhatsApp Youm7، أرسل القارئ عبد الرحمن الفنجرى، أصور لموقع الانفجار أمام محكمة ههيا بالشرقية.

وقال القارئ إن الانفجار كان لمحدث صوت أدى إلى تهشم زجاج إحدى نوافذ مبنى المحكمة، وزجاج المحلات التجارية المقابلة للمبنى، بالإضافة إلى حفرة سطحية نتيجة الانفجار، بعد أن ألقى مجهولان يستقلان دراجة بخارية، القنبلة، كانا يستقلا دراجة بخارية، وفرا هاربين.

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الحفرة السطحية التى سببها الانفجار



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نافذة المحكمة التى تهشم زجاجها



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صورة من امام محكمة ههيا



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رجال الشرطة فى موقع الانفجار



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رسالة القارئ