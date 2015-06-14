أخبار عاجلة

عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر -
بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر -
مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر -
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

واتس آب اليوم السابع:أول صور آثار انفجار قنبلة صوت أمام محكمة ههيا بالشرقية

Google+ Print
واتس آب اليوم السابع:أول صور آثار انفجار قنبلة صوت أمام محكمة ههيا بالشرقية واتس آب اليوم السابع:أول صور آثار انفجار قنبلة صوت أمام محكمة ههيا بالشرقية
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "واتس آب اليوم السابع" WhatsApp Youm7، أرسل القارئ عبد الرحمن الفنجرى، أصور لموقع الانفجار أمام محكمة ههيا بالشرقية.

وقال القارئ إن الانفجار كان لمحدث صوت أدى إلى تهشم زجاج إحدى نوافذ مبنى المحكمة، وزجاج المحلات التجارية المقابلة للمبنى، بالإضافة إلى حفرة سطحية نتيجة الانفجار، بعد أن ألقى مجهولان يستقلان دراجة بخارية، القنبلة، كانا يستقلا دراجة بخارية، وفرا هاربين.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

الحفرة السطحية التى سببها الانفجار -اليوم السابع -6 -2015
>

الحفرة السطحية التى سببها الانفجار

نافذة المحكمة التى تهشم زجاجها -اليوم السابع -6 -2015
>

نافذة المحكمة التى تهشم زجاجها

صورة من امام محكمة ههيا -اليوم السابع -6 -2015
>

صورة من امام محكمة ههيا

رجال الشرطة فى موقع الانفجار -اليوم السابع -6 -2015
>

رجال الشرطة فى موقع الانفجار

رسالة القارئ -اليوم السابع -6 -2015
>

رسالة القارئ


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365