موجز الصحافة المحلية.. حزب "شفيق" يعتذر لـ"السيسى" بإعلانات فى الشوارع

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "حزب شفيق وأنصاره يعتذرون لـ"السيسى" بإعلانات فى الشوارع"، حيث نشر مؤيدو الفريق أحمد شـفيق، إعلانات ضخمة فى الشـوارع الرئيسية يعلنون فيها تأييدهم ومساندتهم الكاملـة للرئيـس عبد الفتـاح السيسـى، وهـو مـا اعتبـره خبراء ومحللونً اعتذاراً رسـميا من "شـفيق" لـ"السيسـى".

وأثارت تلـك الحملة تسـاؤلات عديدة حـول مـا إذا كان توقيتهـا الزمنـى مرتبطـا بتقديم "الحركـة الوطنيـة" اعتـذارا لـ"السيسـى" عما تردد مؤخرا عن إدارتها حملة مضادة له.

وكشفت جريدة "الأهرام"، أن طارق محمود رئيس ائتلاف "تحيا مصر" فى تصريحات خاصة لـ"الأهرام" عن انتهاء الهيئة التحضيرية داخل المحكمة العليا الأمريكية من إعداد تقريرها بشأن الدعوى المقدمة من الائتلاف عبر أحد مكاتب المحاماة الأمريكية ضد قيادات الإخوان الهاربة والموجودة حالياً بالأراضى الأمريكية، وهم وليد شرابى وحاتم عزام ومها عزام وآيات عرابى لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم لتورطهم فى أعمال إرهابية استهدفت مؤسسات الدولة المصرية، مشيرا إلى أن انتهاء الهيئة التحضيرية من وضع تقريرها ورفعه إلى هيئة المحكمة تمهيدا لنظر الدعوى، وأن ذلك يمثل الخطوة الأولى لملاحقة قيادات الإخوان بالخارج.

وأكدت جريدة "الأخبار" أن خالد فودة، محافظ جنوب سيناء أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة تسليم كل الوحدات السكنية التى يتم إنشاؤها والبالغ عددها أكثر من 12 ألف وحدة سكنية بمختلف مدن المحافظة كاملة المرافق والخدمات والمساحات الخضراء، مشيراً إلى أن الرئيس وجه أيضًا بإقامة محطة تحلية مياه الشرب بطور سيناء بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميا.

وقالت مصادر قضائية مسئولة، لجريدة "المصرى اليوم"، أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، لن يعلن عن اسم المرشح الجديد لتولى رئاسة هيئة النيابة الإدارية، وسيترك الأمر للقرار الجمهورى المقرر أن يصدر بتعيينه، مع قرار الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للقضاء، نهاية الشهر الجارى، وكانت أزمة تعيين رئيس الهيئة الجديد تفجرت أوائل الشهر الماضى عقب وفاة رئيسها، المستشار عنانى عبد العزيز، واختيار المجلس الأعلى نائبه الثانى خلفا له بالمخالفة للقواعد والأعراف القضائية المعمول بها فى هذا الشأن، التى تقضى باختيار النائب الأول، بوصفه أقدم الأعضاء.

وأوضحت جريدة "الشروق"، أن محكمة النقض، قضت برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى ضد الحكم الصادر ضده بمعاقبته بالسجن لمدة عام لتعاطيه المواد المخدرة، ويعد هذا الحكم نهائيا ولا يجوز الطعن عليه، ودفع المحامى محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع عن نجل مرسى بأن الحكم باطل لصدوره من محكمة استثنائية "دائرة الإرهاب" بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذى ضمن للمتقاضين التقاضى أمام محاكمهم الطبيعية.

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