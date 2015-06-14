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بيان لـ"الحركة الوطنية":"شفيق" رمز لنا ولن نقبل استقالته من رئاسة الحزب

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بيان لـ"الحركة الوطنية":"شفيق" رمز لنا ولن نقبل استقالته من رئاسة الحزب بيان لـ"الحركة الوطنية":"شفيق" رمز لنا ولن نقبل استقالته من رئاسة الحزب
أعلن المستشار يحيى قدرى النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أنه تقرر عقد اجتماع عاجل للهيئة لحزب الحركة الوطنية المصرية غدا الاثنين، بكامل تشكيلها، لبحث الاستقالة المقدمة من السيد الدكتور الفريق أحمد شفيق رئيس الحزب والمسببة بعدم قدرته على العطاء للحزب نظرا لتواجده خارج البلاد .

وأكد المستشار قدرى فى بيان أنه تحدد فى جدول الأعمال بحث الاقتراح المقدم من النائب الأول لرئيس الحزب، برفض الاستقالة واتخاذ كل ما من شأنه رجوع الفريق عما قرره فى هذا الشأن.

وأعلن الحزب خلال البيان أن حزب الحركة الوطنية المصرية أن الفريق الدكتور أحمد شفيق ليس رئيسا للحزب فقط، إنما هو رمز أساسى لجميع أعضاء الحزب بكافة قياداته وكوادره ولن تقبل هذه الاستقالة تحت أى ظرف من الظروف.

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http://www.youm7.com/story/2015/6/13/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/2224070#.VXyxiM-qqko

"الحركة الوطنية": شفيق استقال رسميا و"الهيئة العليا" تحسم القرار الاثنين

http://www.youm7.com/story/2015/6/14/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1/2224072#.VXyxq8-qqko

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