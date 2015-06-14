أحد صيادى"برج مغيزل" يؤكد احتجاز مركب صيد بميناء مصراتة الليبى

قال أحد صيادى قرية برج مغيزل بكفر الشيخ، يدعى "حسن الفلاح"، إن مركب صيد ملك"إبراهيم فهمى" محتجز بميناء مصراتة الليبى وعلى متنه صياد متوفى و4 صيادين مصابين، مطالبًا وزير الخارجية بالتدخل لدى السلطات الليبية للإفراج عن المركب.

وقال "الفلاح"، لـ"اليوم السابع"، إن أهل القرية وصلتهم معلومات بذلك من بعض الصيادين من أبنائهم الموجودين بـ"مصراتة"، لافتًا أن المركب يدعى "الأميره منى" ومحتجز بمصراتة منذ أربعة أيام بعد أن قام من يسمون بـ"ثوار ليبيا" باحتجازه بعد إطلاق النيران عليه وإصابة 4 ومقتل واحد.

وأضاف، أن المركب كان فى رحلة صيد بجزيرة مالطا، وأثناء عودته تعرض لهجوم عليه بالنيران من "ثوار ليبيا".

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