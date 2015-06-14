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مسكنات شهيرة تمنع الحمل لو تناولتيها 10 أيام.. تعرفى عليها؟

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مسكنات شهيرة تمنع الحمل لو تناولتيها 10 أيام.. تعرفى عليها؟ مسكنات شهيرة تمنع الحمل لو تناولتيها 10 أيام.. تعرفى عليها؟
كشف المؤتمر السنوى الذى عقدته مؤخراً الرابطة الأوروبية لمكافحة الروماتيزم "EULAR" أن تناول الأدوية المسكنة الشهيرة التى تنتمى لمجموعة مضادات الالتهابات غير الاستيرويدية "NSAIDs"، والتى تصرف من الصيدليات بدون وصفة طبية أو روشتة، لمدة 10 أيام قد يساهم فى منع حدوث التبويض لدى السيدات، وهى إحدى المراحل الأساسية لحدوث الحمل، وذلك وفق دراسة حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة بغداد العراقية.

وأشارت الدراسة أن السيدات اللاتى تناولن أدوية مجموعة " NSAIDs" مثل عقار الديكلوفيناك (وهو من أشهر المسكنات فى وله أسماء تجارية كثيرة) وعقار النابروكسن وعقار ايتوريكوكسيب لعلاج الآلام الطفيفة التى تصيب الجهاز الهيكلى العضلى قد تضررت خصوبتهن، حيث لم تحدث عملية التبويض، وبالتالى لم يحدث لهن حمل.

وتابعت الدراسة أن 6.3% فقط من السيدات اللاتى تناولن العقار المسكن الشهير "ديكلوفيناك" لمدة 10 أيام حدث لهن عملية التبويض، مقارنة بنسبة 25% لعقار النابروكسن، و27.3% لعقار " ايتوريكوكسيب "، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن تناول السيدات اللاتى يرغبن فى الحمل لهذه القائمة من الأدوية المسكنة يساهم بشكل ملحوظ فى الحد من مستويات هرمون البروجستيرون، أحد الهرمونات الضرورية لحدوث التبويض بالنسبة للسيدات.

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مصر 365

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