منال بنت محمد: إنجازات «دبي للمرأة» أصبحت واقعاً

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، على دور المؤسسة في تحقيق أهدافها السامية لخدمة المرأة، والعمل على توفير بيئة ملائمة لها، حتى تبدع وتتألق في ميدان العمل، ورحبت سموها بمجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة الجديد الذي عقد اجتماعه الأول بمقر المؤسسة بنادي دبي للسيدات.

إشادة

وأشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بمجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة وكوادر المؤسسة التي تعمل بجد، مشيرة إلى الإنجازات التي تمثلت في العديد من المبادرات التي أصبحت واقعاً ملموساً كثمرة جهد للمثابرة والعمل الدؤوب كمبادرة المرأة في مجالس الإدارة التي بفضلها أصبحت نسبة تمثيل المرأة 30% في مجالس إدارة القطاع الحكومي، إضافة إلى إنشاء مجلس التوازن بين الجنسين، وفوز دبي باستضافة منتدى المرأة العالمي في مارس 2016، باعتباره أكبر حدث نسائي عالمي يحدث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واعتبرته بمنزلة الهدية للمرأة الإماراتية والعربية في يوم المرأة العالمي المقبل.

ترحيب

وترأست منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، اجتماع مجلس الإدارة الجديد، ورحبت بنائبة رئيسة مجلس الإدارة هالة يوسف بدري والعضوات: خولة راشد المهيري، هدى عيسى بوحميد، هناء عبد الواحد الرستماني، هدى نعيم الهاشمي، ولميس محمد حمدان الشامسي، ومنى درويش بوسمرة، اللاوتي حضرن الاجتماع، متمنية لهن التوفيق في مهامهن الجديدة، ومؤكدة ضرورة العمل كفريق واحد.

وأكدت المري التقدم الذي أحرزته المؤسسة والأشواط الواسعة التي قطعتها بقيادة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، من خلال إطلاق المبادرات وتطوير مهارات المرأة الإماراتية العاملة، وحرص المؤسسة على فتح قنوات التواصل محلياً وعربياً ودولياً، مشيرة إلى الخبرات المتراكمة التي دفعت بتمكين المرأة والتنوع وتحقيق التوازن بين الجنسين.

وكشفت المري أمام الأعضاء الجدد العديد من البرامج التي نفذتها المؤسسة، مثل المشروع الوطني للحضانات الذي يخدم أكثر من 500 أم عاملة، وبرنامج القيادات النسائية للتبادل المعرفي، كما قدمت عرضاً شاملاً لأعضاء المجلس عن استضافة دبي منتدى المرأة العالمي في 2016. وحثت المري الأعضاء على تولي مهامهم ومسؤولياتهم، ودورهم في خدمة استراتيجية المؤسسة. كما ناقش مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة خطته الاستراتيجية ومشاريع كل من نادي دبي للسيدات، والمكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مطلعاً على برامجهم وخططهم المستقبلية.

إضاءة

تم تعيين مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة الجديد بموجب المرسوم رقم (6) لسنة 2015، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويجتمع المجلس 4 مرات سنوياً، أو بدعوة من الرئيس في حالة الضرورة، وتصب مهامه في الإشراف على استراتيجية المؤسسة وأهدافها وملحقاتها، كما يقوم أيضاً بمراقبة أداء المؤسسة وما يندرج تحتها من جهات، يتولى بدوره الإشراف على النفقات والإيرادات والأرباح. وتواصل المؤسسة تحقيق المزيد من الإنجازات عبر المبادرات التي تسعى لوضع المرأة في المسار اللائق، والمساعدة على أن تتوافر لها كل المحفزات، التي تضع قيادة المرأة وريادتها من أولى أولياتها، داعمة سياساتها بالعديد من البرامج التأهلية التي تمكنها من تولي مسؤولياتها باقتدار، منذ تأسيسها في عام 2006.