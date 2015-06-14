نهيان بن مبارك: الاهتمام بالشباب على رأس أولويات قيادتنا الرشيدة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أن الاهتمام بالشباب من طلبة المدارس والجامعات على رأس أولويات القيادة الرشيدة، وكذلك وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ولذا تحرصان معاً على تقديم كافة المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى رعاية الأجيال الجديدة، ودعم الموهوبين منهم، وتشجيعهم على تفجير طاقاتهم الإبداعية في كافة المجالات، وتعزيز قيم الهوية الوطنية والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة في نفوسهم، ومن هذا المنطلق يأتي تنظيم البرنامج الوطني صيف بلادي 2015 للعام التاسع على التوالي، ليلبي احتياجات الطلبة في الإجازة الصيفية.

جاء ذلك خلال اعتماد معاليه لخطة البرامج والأنشطة التي يقدمها المشروع الوطني صيف بلادي 2015 في كافة مناطق الدولة، ووجه معاليه بضرورة تطوير كافة الفعاليات، والاهتمام بالمواهب، وتشجيع المبدعين من الشباب، بحيث تتكامل الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية لتقدم للمشاركين صيفاً ممتعاً ومفيداً على كافة الجوانب.

تحفيز

وأشار معاليه إلى أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ومتّعه بموفور الصحة والعافية، يضع أمور إعداد الشباب وتنميتهم وتمكينهم في مقدمة أولوياته، كما أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعطي أهمية خاصة لكافة البرامج الوطنية التي تهدف إلى تحفيز قدرات الشباب نحو الإبداع والابتكار والمبادرة، وكذلك فإن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعزّه الله، يولي عنايةً فائقةً بالشباب، ويعمل على توفير كافة الفرص أمامهم.

فرص متاحة

وطالب معاليه بوضع كافة إمكانات وزارة الثقافة، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لكي يحقق البرنامج الوطني صيف بلادي الأهداف المرجوة منه، مشيراً إلى أنه على شباب الدولة أن يستفيدوا من الفرص المتاحة أمامهم، من خلال ما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية قوية في مجالات الثقافة والرياضة والمعرفة والاقتصاد، وأن مسؤولية الشباب تتوجّه إلى الإفادة من كل ذلك لتفعيل طاقاتهم، باعتبارهم قادة المستقبل، والعمل بجدّ من أجل رفعة الدولة والارتقاء بها في كافة المجالات.

توجيه

ووجه معاليه اللجنة العليا المشرفة على البرنامج الوطني صيف بلادي بأهمية التركيز على الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها والحفاظ على الموروث الشعبي وغرس القيم الإماراتية الأصيلة في نفوس الشباب جنباً إلى جنب مع تدريبهم على الإبداع والإنتاج والابتكار.

وأوضح معاليه أنّ كلاً من وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة سعيا على مدار الأعوام الماضية إلى تكريس طاقاتِها لتحقيقِ هذه الأهداف.

دعوة

دعا معالي نهيان بن مبارك أولياء الأمور إلى توجيه أبنائهم للمشاركة في «صيف بلادي» لكي يحصلوا على الرعاية الكاملة من خلال توفير كافة الإمكانات المتاحة والمتابعة المستمرة من كافة القائمين على البرنامج في كافة المراكز التابعة له.