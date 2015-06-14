مبروك: حزنت من مفاوضات الأهلي مع البدري ولكن

أكد فتحي مبروك المدير الفني للنادي الأهلي أنه شعر بالحزن عندما علم بقيام مجلس إدارة الفريق بمفاوضة حسام البدري من أجل العودة لتولي مهمة الإدارة الفنية للمارد الأحمر خلفا للإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وكان مبروك قد تولى مهمة تدريب الأهلي خلفا لجاريدو بعد طلب من مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر.

وحل مدرب الأهلي ضيفا على قناة النادي التليفزيونية وتحدث حول ذلك الأمر قائلا:"بالطبع حزنت من المفاوضات مع حسام البدري حتى أكون صريحا".

وتابع"أنا عملت في الأهلي في ظروف صعبة واستطعت النجاح فتسألت لماذا دائما التفكير بعيد عن اسم فتحي مبروك".

واستدرك"لكن مع أول مكالمة من محمود طاهر ذهبت إلى مقابلته ولم أتطرق لأي أمور فرعية وكان حديثنا كله عن الفترة المقبلة للفريق".

وأتم"لم أشترط أي شيء ولم أسأل عن المدة التي سأكون فيها مدربا للفريق، أنا ابن الأهلي وأحب دائما أن أكون في خدمته".