"واتس آب اليوم السابع": انفجار بمحطة غاز بالفيوم دون وقوع إصابات

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان " Whatsapp Youm7" أكد أحد المواطنين حدوث انفجار داخل إحدى محطات الغاز بمنطقة دله بالفيوم، مشيرا إلى أنه لم تقع أى إصابات جراء الانفجار.

وأضاف أن قوات الحماية المدنية ورجال الكشف عن المفرقعات توجهوا على الفور إلى مكان الحادث ويعملون للسيطرة على الوضع.

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