خالد صلاح: لسنا من يهدد الأمن العام.. والداخلية:نتواصل لاستكمال الإجراءات

أعرب الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، عن دهشته من البلاغ الذى قدمته وزارة الداخلية، المطالب بحبسه وحبس السيد فلاح، المحرر بالجريدة، بتهمة تكدير السلم والأمن العام فى مصر ، لنشر خبر، نقلا عن بعض المصادر، بشأن تعرض إحدى سيارات الرئاسة للاعتداء، خاصة أن الموقع لم يكن أول من نشر الخبر، موجهاً تساؤله لوزير الداخلية: "لماذا اليوم السابع؟".

وقال خالد صلاح فى مداخلةٍ هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور، ببرنامج "البيت بيتك" على قناة "ten": "مش إحنا اللى بنهدد الأمن العام، ومواقفنا واضحة مع أمن بلادنا، ومايصحش الداخلية توسع الفجوة رغم إن محررنا تأكد من المعلومة، وتعاملنا مع الموقف بما يرضى الله، ونشرنا نفى الرئاسة، وسارعنا فى مساندة أجهزتنا الأمنية".

وأشار رئيس تحرير "اليوم السابع" إلى أن وزارة الداخلية استغلت مواد قانونية سيئة السمعة، فيها تضييق على الصحفيين، مؤكّدًا أن "اليوم السابع" من جانبها، لا تريد توسيع الفجوة، مضيفًا: "لا يصح أن يبادرنا الآخرون العداء، ولكن إذا قرروا ذلك فلهم ذلك، ولو راجعين يكسروا الأقلام وإن اللى ينشر خبر يبقى بحساب، فهذا تخويف وأمر غير لائق، وأظن أنه موقف يجب تصحيحه، أنا على قوائم الاغتيالات الخاصة بجماعة الإخوان، والأولى من الداخلية حمايتى، وليس تقديم بلاغات ضدى".

فيما أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد أول وزير الداخلية لشئون الإعلام، خلال مداخلية هاتفية، أنه يتواصل بالفعل مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، لسرعة إنهاء الإجراءات واستكمالها، مشيرًا إلى أنه علم بهذا البلاغ مؤخرًا، لأن الأمر متعلق بقطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية.

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