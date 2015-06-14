نقيب الصحفيين: دفع الكفالات فى قضايا النشر أمر مخالف للقانون

قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن النقابة تقدمت من قبل بمذكرتين للمستشار هشام بركات النائب العام، للتأكيد على عدم قانونية دفع الكفالة فى قضايا النشر، مضيفا أن النقابة طالبت بوقف قرارات النيابة العامة بإخلاء سبيل الأعضاء بكفالة مالية، وذلك لمخالفتها للقانون الذى يمنع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، والتأكيد على رد مبالغ الكفالات السابقة.

وأضاف قلاش لـ"اليوم السابع"، أن قضايا النشر لا يوجد فيها حبس احتياطى وأن دفع الكفالات فى قضايا النشر أمر مخالف للقانون، متابعا "ما يجرى مع الصحافة الآن من ترويع يعد تصعيد غير مفهوم، وعندما تتساءل لا تجد من يجيب عليك، ولم نواجه بمثل هذا الترويع من قبل".

>

- حقوقيون يتضامنون مع "اليوم السابع" بعد بلاغ الداخلية بتهمة تكدير الأمن العام.. ناصر أمين: سببه نشر انتهاكات الوزارة..البرعى: محاولة لإسكات الإعلام النزيه..وسعد الدين إبراهيم يطالب بإعادة هيكلة الوزارة

- جورج إسحاق: بلاغ الداخلية ضد "اليوم السابع" مخالف للدستور وعودة للوراء

- سيد على: "اليوم السابع" وخالد صلاح آخر من يُتهما بتكدير السلم العام

- الداخلية تطارد "صاحبة الجلالة" وتستهدف الصحفيين.. جمال عبد الرحيم: الوزارة تتجاهل قانون تنظيم سلطة الصحافة وتلجأ للتصعيد.."البلشى": سياسة معادية.. محمود كامل: نتعرض لحرب.. و"اليوم السابع" ضحية المعركة

- "سعد الدين إبراهيم" يطالب بهيكلة "الداخلية" بعد بلاغها ضد "اليوم السابع"

- النائب العام يخلى سبيل رئيس تحرير اليوم السابع بضمان مالى 10 الاف جنيه

- عادل السنهورى: تهديد ومطاردة الصحفيين "مرفوض" و"الداخلية" تفتح صداما جديدا

- "المصرية لحقوق الإنسان" تتضامن مع "اليوم السابع" وتشدد على حرية التعبير

- ناصر أمين: بلاغ الداخلية ضد "اليوم السابع "سببه نشر انتهاكات الشرطة

- عضو "الأعلى للصحافة" يعلن تضامنه مع "اليوم السابع" ضد إجراءات الداخلية

- محمد زارع: أسلوب "الداخلية" يقطع خيوط الود بين "الدولة" والصحافة والإعلام

- نجاد البرعى: الصحافة تتعرض لحملة ترويع..وأتضامن مع "اليوم السابع"

- سكرتير عام النقابة: "الداخلية" تعادى الصحفيين وأتضامن مع "اليوم السابع"

- الداخلية تطارد الصحف وتطالب بحبس الصحفيين ورؤساء التحرير باتهامات باطلة

>