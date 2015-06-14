الإبراشى لـ"الداخلية":"اليوم السابع" مع الوزارة فى خندق واحد ضد الإرهاب

قال الإعلامى وائل الإبراشى إن جريدة "اليوم السابع" تقف مع وزارة الداخلية فى خندق واحد ضد الفساد والإرهاب.

وأضاف الإبراشى، خلال برنامجه العاشرة مساء المذاع على فضائية "دريم2"، تعليقا على بلاغ الوزارة ضد الجريدة، أن جريدة "اليوم السابع" تتواجد مع الوزارة لمكافحة الفساد والفاسدين والإرهاب، وتعد منبرا للتنوير، مشيرا إلى أن الجريدة قامت بنفى الخبر وما قامت به يعد شجاعة الاعتذار.

وأشار إلى أن القضية بين رفقاء الخندق الواحد، موضحا أن القضاء سيتعامل مع الطرفين سواسية، منتقدا تقديم وزارة الداخلية البلاغ ضد الجريدة، كما قدمت من قبل بلاغات ضد جريدتى "المصرى اليوم" و"الوطن"، وهذا يعد تقييدا لحرية الصحافة، متسائلا: "لماذا ملاحقة الصحفيين بتقديم البلاغات ضدهم؟".

وطالب الإبراشى من وزارة الداخلية سحب البلاغ المقدم ضد الجريدة، مؤكدا أن الجريدة كانت تنشر الأخبار بحسن النية وهى تدافع عن البلاد منذ ثورة 30 يونيو.

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