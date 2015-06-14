أخبار عاجلة

عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر -
بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر -
مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر -
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الفريق أحمد شفيق يعلن عبر تويتر استقالته من حزب الحركة الوطنية

Google+ Print
الفريق أحمد شفيق يعلن عبر تويتر استقالته من حزب الحركة الوطنية الفريق أحمد شفيق يعلن عبر تويتر استقالته من حزب الحركة الوطنية
أعلن الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى الأسبق ورئيس حزب الحركة الوطنية، عن تقدمه باستقالته، اليوم السبت، من الحزب إلى أعضاء الهيئة العليا.

وقال" شفيق"، عبر تغريدة له منذ قليل، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": " تقدمت اليوم إلى الزملاء أعضاء الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية المصرية، باستقالتى من الحزب".

وأضاف المرشح الرئاسى الأسبق: "تأتى استقالتى نظرا للظروف الصعبة التى كنت أمارس من خلالها عملى، واعدا فى ذات الوقت أن يتسع نشاطى وأكون خادما لكل أبناء شعبنا العظيم".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365