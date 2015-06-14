الفريق أحمد شفيق يعلن عبر تويتر استقالته من حزب الحركة الوطنية

أعلن الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى الأسبق ورئيس حزب الحركة الوطنية، عن تقدمه باستقالته، اليوم السبت، من الحزب إلى أعضاء الهيئة العليا.

وقال" شفيق"، عبر تغريدة له منذ قليل، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": " تقدمت اليوم إلى الزملاء أعضاء الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية المصرية، باستقالتى من الحزب".

وأضاف المرشح الرئاسى الأسبق: "تأتى استقالتى نظرا للظروف الصعبة التى كنت أمارس من خلالها عملى، واعدا فى ذات الوقت أن يتسع نشاطى وأكون خادما لكل أبناء شعبنا العظيم".



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