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"الحركة الوطنية": شفيق استقال رسميا و"الهيئة العليا" تحسم القرار الاثنين

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"الحركة الوطنية": شفيق استقال رسميا و"الهيئة العليا" تحسم القرار الاثنين "الحركة الوطنية": شفيق استقال رسميا و"الهيئة العليا" تحسم القرار الاثنين
قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الفريق أحمد شفيق أرسل له خطابا رسميا بالاستقالة من الحزب، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا معه حاول خلاله إثنائه عن هذا القرار، إلا أن شفيق متمسك باستقالته، معللاً ذلك بوجوده فى الخارج وعدم قدرته على التفاعل مع متطلبات الحزب فى الداخل.

وأضاف "قدرى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه دعا الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية لاجتماع عاجل صباح الاثنين لبحث استقالة الفريق أحمد شفيق والبت فيها واتخاذ القرارات التى ستبنى على موقف الهيئة العليا من الاستقالة.

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