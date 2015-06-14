حظك اليوم الأحد 14-6-2015

حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 14-6-2015
>يحب رجل هذا البرج التحدى ويستمتع بأخذ المبادرة فى بناء أية علاقة عاطفية، على المرأة أن تمنحه الإخلاص والإعجاب الذى يسعى إليهما، وعليها أن تقدم له الحب الرومانسى، وأن تؤكد له دائما أنه أعظم حبيب.
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توقع ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية
>يومك سعيد ممكن أن تتقدم لعمل أشياء جميلة تحبها فأنت مهيأ لذلك
1- حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 14-6-2015
>امرأة برج الثور قنوعة كل ما تطلبه هو الإخلاص والأمانة يمكن الاتكال عليها كزوجة وتستطيع أن تساعد الرجل فى حياته، صريحة ولكنها لا تحب التلاعب بعواطفها نهائيا.
توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين
>أنت شخصية ممتازة ومحبة رائعة وشريكك سعيد دوما بشراكتك الجميلة
2- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 14-6-2015
>رجل برج الجوزاء حنون ليس غيورا ولا يحب التملك، ذكاؤه الحاد وعقله المتحفز وفكره الجياش يجعله يسعى إلى علاقة على نفس مستواه الفكرى يهتم بالعقل أكثر من الجمال يحب التنوع بسبب طبيعته المتقلبة.
توقعات ماجى فرج لمواليد برج "الجوزاء " على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين
>عليك أن تنزل من برجك العاجى، وتعامل الآخرين من أرض الواقع، وخصوصا أن علاقتك العاطفية غير مستقرة.
حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 14-6-2015
>مولود برج السرطان لا يسلم أسراره للمرأة، غامض بعض الشىء حساس ولطيف كلمات الحب تلطف مزاجه، مرتبط بأمه كثيرا ويتوقع من المرأة التى يحبها أن تكون مثل أمه.
توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>غموضك يضفى على شخصيتك إبهار من نوع مختلف، ولكن من يعرفك يتأكد أنك طفل كبير
5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الأحد 14-6-2015
>يحب حماية المرأة التى تستهويه ومن أجلها يرفع الجبال لكنه فى المقابل يطلب منها الإعجاب والاستحسان المطلق، ينجذب إلى النساء الجميلات وعلى المرأة المرتبطة به أن تكون فى كامل أناقتها دائما.
توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>حياتك العاطفية ناجحة، لكنك تواجه مشاكل فى العمل لأنك تهتم بالمظاهر أكثر من تحمل المسئولية.
6- حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 14-6-2015
>مولود برج العذراء لن يثنى على جمال المرأة التى يحبها حتى ولو كانت المرأة الوحيدة فى حياته فهو يعبر له عن حب بطريقة هادئة، يضحى من أجلها ويخلص لها ولا يجد أى ضرورة لوصف مشاعره.
توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>شخصية كتومة لا تستهوى النساء، ولكنهم حين يعرفونك ستتغير نظرتهم كليا.
7- حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 14-6-2015
>الزواج أمر مزعج فى حياة مواليد برج الميزان لا تروق لهم فكرته، لأنه يعتبر أنه سجن يقيد حياته، لكنهم عندما يتزوجون يحترمون عقد الزواج ويبدأ فى حب شريكه وبعد أطفاله، يحب أن تكون حياته مرتبة وبيته هادئا ونظيفا.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>شخصية محيرة للمحيطين به، يبدو كشخصية تكره الاستقرار لكنه فى الحقيقة غير ذلك.
- حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 14-6-20158
>مولود برج العقرب يريد أن يكون سيد الموقف فى علاقته العاطفية ويحتفظ لنفسه اتخاذ القرارات الرئاسية أنه بحاجة إلى امرأة تشعره بقوته عن طريق مدحه والتطلع بإعجاب، لكنه رغم هذا الشعور فإنه يسعى إلى الحب العاطفى
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>شخصية متسلطة فى الحب، لكن فى قرار العقل شخصية تسعى كل النساء للارتباط به.
9- حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 14-6-2015
>مولود برج القوس ملول بطبعه لذلك يجب أن تكون العلاقة العاطفية مشوقة وعلى المرأة التى تود الاحتفاظ بقلب رجل القوس أن تشاركه فى أحلامه وطريقة حياته ومصاحبته فى أسفاره التى يعشقها
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية.
>الحياة مفتوحة أمامك فخذ منها ما يناسب طبيعة شخصيتك المنطلقة
10- حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 14-6-2015
>لا يحب العمل ضمن مجموعة يعشق العمل الفردى، متحملا المسئولية منفردا، بسبب عدم ثقته فى أحد، لا يحب العطلات ويفضل العمل الدائم ويميل إلى السيطرة لكنه بارع فى أعمال خدمة المجتمع.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين
>شخصية منفردة ولديها مشاكل مع المحيطين بها، بالرغم من النجاح الذى يلاقيه فى مجال العمل لكن شخصية بهذه المواصفات غير محبوبة على الإطلاق.
11- حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 14-6-2015
>يتمتع بقدرة عجيبة على تهدئة الأجواء وترطيبها مهما توترت وأيضا على تهدئة الإنسان العصبى وذلك يعود لسعة إدراكه وتفهمه العميق لخفايا الأمور.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية.
>أنت مهم فى محيط من تتعامل معهم، بهم يعتبرونك حجر الزاوية بالنسبة لهم.
12- حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 14-6-2015
>لديه ملكة عظيمة للتفرقة بين الخير والشر ويستطيع مقاومة جميع أنواع الإغراء، سره عميق مدفون فى أعماق المحيط.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>قد يعتبرك لبعض شخصية غامضة ودفينة لكنك فى الحقيقة إنسان محب وعطوف.
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