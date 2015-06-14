حظك اليوم الأحد 14-6-2015

حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 14-6-2015

توقع ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

1- حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 14-6-2015

توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين

2- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 14-6-2015

توقعات ماجى فرج لمواليد برج "الجوزاء " على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين

حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 14-6-2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الأحد 14-6-2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 14-6-2015

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 14-6-2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

- حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 14-6-20158

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>يحب رجل هذا البرج التحدى ويستمتع بأخذ المبادرة فى بناء أية علاقة عاطفية، على المرأة أن تمنحه الإخلاص والإعجاب الذى يسعى إليهما، وعليها أن تقدم له الحب الرومانسى، وأن تؤكد له دائما أنه أعظم حبيب.>يومك سعيد ممكن أن تتقدم لعمل أشياء جميلة تحبها فأنت مهيأ لذلك>امرأة برج الثور قنوعة كل ما تطلبه هو الإخلاص والأمانة يمكن الاتكال عليها كزوجة وتستطيع أن تساعد الرجل فى حياته، صريحة ولكنها لا تحب التلاعب بعواطفها نهائيا.>أنت شخصية ممتازة ومحبة رائعة وشريكك سعيد دوما بشراكتك الجميلة>رجل برج الجوزاء حنون ليس غيورا ولا يحب التملك، ذكاؤه الحاد وعقله المتحفز وفكره الجياش يجعله يسعى إلى علاقة على نفس مستواه الفكرى يهتم بالعقل أكثر من الجمال يحب التنوع بسبب طبيعته المتقلبة.>عليك أن تنزل من برجك العاجى، وتعامل الآخرين من أرض الواقع، وخصوصا أن علاقتك العاطفية غير مستقرة.>مولود برج السرطان لا يسلم أسراره للمرأة، غامض بعض الشىء حساس ولطيف كلمات الحب تلطف مزاجه، مرتبط بأمه كثيرا ويتوقع من المرأة التى يحبها أن تكون مثل أمه.>غموضك يضفى على شخصيتك إبهار من نوع مختلف، ولكن من يعرفك يتأكد أنك طفل كبير>يحب حماية المرأة التى تستهويه ومن أجلها يرفع الجبال لكنه فى المقابل يطلب منها الإعجاب والاستحسان المطلق، ينجذب إلى النساء الجميلات وعلى المرأة المرتبطة به أن تكون فى كامل أناقتها دائما.>حياتك العاطفية ناجحة، لكنك تواجه مشاكل فى العمل لأنك تهتم بالمظاهر أكثر من تحمل المسئولية.>مولود برج العذراء لن يثنى على جمال المرأة التى يحبها حتى ولو كانت المرأة الوحيدة فى حياته فهو يعبر له عن حب بطريقة هادئة، يضحى من أجلها ويخلص لها ولا يجد أى ضرورة لوصف مشاعره.>شخصية كتومة لا تستهوى النساء، ولكنهم حين يعرفونك ستتغير نظرتهم كليا.>الزواج أمر مزعج فى حياة مواليد برج الميزان لا تروق لهم فكرته، لأنه يعتبر أنه سجن يقيد حياته، لكنهم عندما يتزوجون يحترمون عقد الزواج ويبدأ فى حب شريكه وبعد أطفاله، يحب أن تكون حياته مرتبة وبيته هادئا ونظيفا.>شخصية محيرة للمحيطين به، يبدو كشخصية تكره الاستقرار لكنه فى الحقيقة غير ذلك.>مولود برج العقرب يريد أن يكون سيد الموقف فى علاقته العاطفية ويحتفظ لنفسه اتخاذ القرارات الرئاسية أنه بحاجة إلى امرأة تشعره بقوته عن طريق مدحه والتطلع بإعجاب، لكنه رغم هذا الشعور فإنه يسعى إلى الحب العاطفى>شخصية متسلطة فى الحب، لكن فى قرار العقل شخصية تسعى كل النساء للارتباط به.

9- حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 14-6-2015

>مولود برج القوس ملول بطبعه لذلك يجب أن تكون العلاقة العاطفية مشوقة وعلى المرأة التى تود الاحتفاظ بقلب رجل القوس أن تشاركه فى أحلامه وطريقة حياته ومصاحبته فى أسفاره التى يعشقها

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 14-6-2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 14-6-2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 14-6-2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>الحياة مفتوحة أمامك فخذ منها ما يناسب طبيعة شخصيتك المنطلقة>لا يحب العمل ضمن مجموعة يعشق العمل الفردى، متحملا المسئولية منفردا، بسبب عدم ثقته فى أحد، لا يحب العطلات ويفضل العمل الدائم ويميل إلى السيطرة لكنه بارع فى أعمال خدمة المجتمع.>شخصية منفردة ولديها مشاكل مع المحيطين بها، بالرغم من النجاح الذى يلاقيه فى مجال العمل لكن شخصية بهذه المواصفات غير محبوبة على الإطلاق.>يتمتع بقدرة عجيبة على تهدئة الأجواء وترطيبها مهما توترت وأيضا على تهدئة الإنسان العصبى وذلك يعود لسعة إدراكه وتفهمه العميق لخفايا الأمور.>أنت مهم فى محيط من تتعامل معهم، بهم يعتبرونك حجر الزاوية بالنسبة لهم.>لديه ملكة عظيمة للتفرقة بين الخير والشر ويستطيع مقاومة جميع أنواع الإغراء، سره عميق مدفون فى أعماق المحيط.>قد يعتبرك لبعض شخصية غامضة ودفينة لكنك فى الحقيقة إنسان محب وعطوف.