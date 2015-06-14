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مقتل 25 من داعش خلال إحباط هجوم على منطقة "جبة" بالأنبار غربى العراق

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مقتل 25 من داعش خلال إحباط هجوم على منطقة "جبة" بالأنبار غربى العراق مقتل 25 من داعش خلال إحباط هجوم على منطقة "جبة" بالأنبار غربى العراق
قتلت القوات العراقية المشتركة 25 من مسلحى تنظيم (داعش) خلال هجوم شنه التنظيم اليوم السبت فى منطقة "جبة" بمحافظة الأنبار غربى العراق .

وذكر القيادى بقوات الحشد الشعبى واثق الفرطوسى - فى تصريح صحفى - أن القوات المشتركة من القوات الأمنية والحشد أحبطت هجوم تنظيم (داعش) الذى تم من محورين ، مشيرا إلى أن القوات صادرت خمس سيارات تابعة للإرهابيين خلال الهجوم.

ولفت قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت إلى أنه تم إحباط هجمات انتحارية بسيارات مفخخة لتنظيم "داعش" فى قضاء"بيجي".. وقال إنه تم تفجير 17 سيارة مفخخة فى محورى بيجى وسبايكر بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق .

وأشار جودت - فى بيان صحفى اليوم - إلى أن قوة من الشرطة الاتحادية أحبطت هجمات داعش فى "بيجي" ، وفجرت 12 سيارة مفخخة فى محور بيجى ، فيما تمكنت قوة أخرى من تفجير 5 سيارات مفخخة فى محور سبايكر .

وكان تنظيم (داعش) الإرهابى هاجم فى وقت سابق اليوم مقرا للقوات العراقية المشتركة فى "بيجي" ؛ مما أسفر عن مقتل 14 وإصابة 13 من القوات العراقية فى منطقة الحجاج جنوبى قضاء بيجى .
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