عادل لبيب يتفقد مشروع غيط العنب السكنى قبل افتتاحه يناير المقبل

تفقد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وأشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى واللواء أح.محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية، يرافقهم هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، مشروع التطوير الحضارى لمنطقة غيط العنب، للوقوف على ما تم الانتهاء من أعمال، وذلك فى إطار خطة المحافظة فى تطوير المناطق العشوائية واستبدالها بمناطق حضارية متطورة والنهوض بالمستوى الحضارى لها.

ذلك عقب ختام مؤتمر تقرير التنمية البشرية الذى عقد اليوم بمكتبة الإسكندرية، بحضور محافظين 7 محافظات، حيث رافق الجولة م. محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم ود.هشام عبد الباسط محافظ المنوفية ود. إسامة حمدى محافظ كفر الشيخ ود. رضا عبد السلام محافظ الشرقية وم.ياسر الدسوقى محافظ أسيوط ود.جلال السعيد محافظ القاهرة ود. أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ومروان السماك رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ود. سعاد الخولى نائب المحافظ واللواء حسين رمزى سكرتير عام المحافظة واللواء هانى عبد المقصود سكرتير عام مساعد ود.مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اليوم.

وخلال الجولة أشار المسيرى إلى أن هذا المشروع هو مشروع قومى متكامل ومثال لتطوير العشوائيات والذى سيكون نموذجا يحتذى به فى تطوير باقى المناطق العشوائية بالإسكندرية وهو قائم بتبرعات وتعاون بين مختلف الجهات من المحافظة والقوات المسلحة المصرية وجمعية رجال الأعمال والمجتمع المدنى والبنك الأهلى المصرى ويمثل تكاتف الجهود المصرية، موضحا أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 1/ 2 مليار جنيه تم توفيرها بالكامل.

وخلال الشرح التفصيلى الذى قدمه اللواء محمد الزملوط عن المشروع ذكر بأنه من المقرر الانتهاء منه شهر يناير القادم كما وجه الشكر لجمعية رجال أعمال الإسكندرية وكل من ساهم فى إتمام هذا المشروع.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء مجمع سكنى حضارى لأهالى منطقة غيط العنب على قطعة أرض مساحتها 12.3 فدان، ويتكون المشروع من مجمع سكنى عبارة عن 17 عقار سكنى بإجمالى 1632 وحدة بقوة استيعابية 8160 فردا، ويتم تخصيص وحدات للأعمال الخيرية من دار أيتام وحضانة وجمعية لذوى الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى مكتب شهر عقارى ومكتب بريد ومكتب لإدارة وصيانة المشروع، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى سعة 100 سرير ومجمع عيادات خارجية ووحدة غسيل كلوى ووحدة طوارئ واستقبال وغرف عمليات ووحدات إفاقة ووحدة عناية مركزة ووحدة أشعة ووحدة تحاليل، كذلك يتم إنشاء مسجد كبير بمسطح 812 مترا مربعا يسع 800 فرد وساحة خارجية بمسطح 600 متر مربع يسع 600 فرد، كما يتم إنشاء سوق تجارى به 58 محلا تجاريا ومولا تجاريا، وإنشاء 47 ورشة صناعية، وإنشاء مركز تدريب مهنى وفصول تعليمية وورش إنتاج تعليمية ومكاتب الإدارة وقاعة اجتماعات وغرف فنيين وإداريين.

كما يهدف لتطوير منطقة غيط العنب وتحقيق النهوض بالمستوى العمرانى والذى ينعكس بدوره على المستوى الحضارى للمنطقة وتحقيق اتصالها بالطريق الدولى الساحلى لتخفيف الضغط المرورى على محور قناة السويس وذلك عن طريق إنشاء مزلقان سكة حديدية مرورا بالمنطقة الصناعية إلى الطريق الدولى الساحلى بما يعود بالفائدة على الشركات والمنطقة بتوفير المجهود والوقت وانفتاحها خارج المدينة.