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وزير الآثار ومساعد وزير الداخلية يستعرضان خطة تأمين دير المدينة

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وزير الآثار ومساعد وزير الداخلية يستعرضان خطة تأمين دير المدينة وزير الآثار ومساعد وزير الداخلية يستعرضان خطة تأمين دير المدينة
حصل "اليوم السابع" على الخطة الأمنية، المقرر تنفيذها فى دير المدينة بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، والتى استعرضها ممدوح الدماطى، وزير الآثار، مع اللواء مصطفى سلامة مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار.

وتشمل الخطة وضع كاميرات ونظام "وايرليس" بها قوى ومحكمة لمراقبة السيارات، التى تدخل وتخرج من الكمين الأمنى فى مدخل الدير، وذلك لتعطيل والقبض على أى متهمين قد يحاولون تنفيذ أية عمليات إرهابية.

وأكد اللواء مصطفى سلامة على ضرورة عمل نقاط تمركز لرجال الشرطة والأمن المركزى ومراقبات قوية ومحكمة من أعلى الدير، لتسهيل عملية تأمين السائحين والزوار للدير.
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مصر 365

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