“نورما” السورية تعود للساحة بأغنية جديدة في رمضان

تقوم حالياً المطربة السورية “نورما”، بتسجيل أغنية بعنوان “يارب”، وذلك في أستوديو أحمد طارق يحيي، وسيتم طرحها في أول أيام شهر رمضان، على إذاعة الراديو والتليفزيون.

كما تقوم أيضاً “نورما” بالدراسة في الأوبرا بالدفعة الثالثة – قسم تمثيل، وتقوم حالياً بالتحضير لعرض التخرج في مركز الإبداع الفني – تمثيل بدار الأوبرا المصرية.

وكانت نورما قد طرحت في رمضان 2009 أغنية “صلاة الفجر”، وفي عام 2011 أغنية “إفرحي يا مصر”، ثم غابت عن الغناء لمدة عامين.

يذكر أن أغنية “يارب” من كلمات أحمد بري، وألحان أحمد ناصر، وتوزيع شريف منصور، وهندسة صوت عمار خاطر.