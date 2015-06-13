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استمرار تدفق السياحة الألمانية لمصر رغم حادث الأقصر‎

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استمرار تدفق السياحة الألمانية لمصر رغم حادث الأقصر‎ استمرار تدفق السياحة الألمانية لمصر رغم حادث الأقصر‎

سائحون ألمان

نفي عبدالناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين الأسبق بأسوان، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتي وصفها بالمشبوهة التي أذاعت أخبارًا مفاداها أن شركة TUI العالمية والألمانية أوقفت كل رحلاتها إلى الأقصر، عقب الحادث الإرهابي الأخير بساحة معبد الكرنك.

وأكد إنه ينفى هذا الخبر جملة وتفصيلًا خاصة وإنه وعدد من زملائه المرشدين السياحيين يرافقون سائحين ألمان تابعين لهذه الشركة.

وأوضح، أن السائحين مستمتعون تماماً برحلتهم ولا يتحدثوا عن الحادث الأخير أو حتي يسألوا عنه، حيث وصلت بالأمس 4 طائرات قادمة من ألمانيا تابعة للـ FTI تحمل أكثر من 350 راكب بنسبة وصول 100% ولم يتخلف عنهم أحداً.

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