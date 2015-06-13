"توينتي فور" تقدم تشكيلته الصيفية بلمسات أنثوية أنيقة

وصلت تشكيلة الصيف الجديدة إلى متاجر ومحلات "توينتي فور twenty4" المنتشرة في مختلف أنحاء المنطقة، بما يوفر لمسة متجددة على حلة الصيف وبأسعار معقولة.

وتستوحي التشكيلة الجديدة تصاميمها من أوقات الصيف الحافلة بالاسترخاء والراحة، وتتضمن نقوش مأخوذة من اللمسات القبلية والأزمنة الكلاسيكية الجميلة. وتضيف النقوش مسحة من التألق على الملابس الكلاسيكية اليومية، كما توفر الملابس غير الرسمية الموشحة بالألوان المشرقة تصاميم أنيقة تناسب شهر الصيف الحار في منطقة الشرق الأوسط.

وتتوفر تشكيلة "توينتي فور twenty4" لهذا الصيف من ملابس الأطفال والراشدين والشباب، في أكثر من 22 متجراً في مختلف أرجاء المنطقة، وتزخر بتصاميم مبتكرة وبأسعار مناسبة.

وتتميز التشكيلة بلمسات نابضة بالحياة، وتتكون من أنواع أفرولات نسائية طويلة تزدان بتشكيلة مختارة من النقوش الوردية على خلفية متنوعة من الألوان البحرية، بالإضافة إلى سراويل الجوغرز، وسراويل "جيرسي" التي تحافظ على حضورها في خزائن الملابس موسماً بعد موسم لرواجها والإقبال الكبير الذي تشهده.

وتتضمن تشكيلة الملابس النسائية المعاصرة على تصامي موسمية جذابة تزدان بنقشات هندسية مستوحاة من الفنون القبلية، والتي تكتسب لمسة مليئة بالحيوية مع وجود الفساتين المصنوعة من القفطان والفساتين القصيرة. وتمنح الألوان الجريئة مسحة ملفتة على البلوزات ذات الأزرار، مع لمسات وألوان تشترك فيها جميع تصاميم المجموعة.

وتتسم تشكيلة "توينتي فور twenty4" للملابس الرجالية بتوازن مثالي لتصاميم الملابس المريحة مع قمصان وسراويل باللون الكاكي والأبيض العادي. كما تتضمن تشكيلة ملابس الرجال لهذا الصيف قمصاناً بأزرار، وقمصاناً قطنية "تي شيرت" تحمل شعار "توينتي فور twenty4". ويكتسب قماش الدينم طلة مختلفة في السراويل الرجالية الأنيقة، مع قَصة رجالية كلاسيكية.

أما تصاميم "توينتي فور twenty4" لملابس الأطفال، فتزدان بأشكال مستوحاة من المثلجات والألوان الرقيقة والناعمة، مع نقشات من الأزهار الجميلة، بما يكسب التشكيلة المزيد من الحيوية والمتعة لملابس الفتيات الصغيرات، أما الفتيان الصغار، فتتسم ملابسهم المصنوعة من الدينم الناعم والكتان بالتقليمات الكلاسيكية والنقشات الجريئة.