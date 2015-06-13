بالصور: إطلالات براقة من نجمات BIAF 2015

تألقت النجمات ليلة البارحة في بيروت في مهرجانBIAF 2015 بحضور أبرز نجوم لبنان والعالم العربي. وقد لفتنا حضور التصاميم البراقة والإطلالات الكلاسيكيّة بشكل بارز على السجّادة الحمراء. تابعي السطور الآتية، وتعرّفي إلى أجمل الحاضرات.

حضرت النجمة نوال الكويتية مهرجان BIAF 2015 ليلة البارحة، وكانت متألقة بفستان أنيق من الدانتيل الأخضر الناعم من Dolce & Gabbana ، الذي نسّقته مع حقيبة سهرة براقة من Prada، بالإضافة إلى مجوهرات ماسيّة جذابة. وكانت نانسي عجرم متألقة بإطلالة بسيطة باللون الأسود الناعم في هذه المناسبة.

من ناحية أخرى، ظهرت الألوان الفاتحة ودرجات الباستيل بشكل كبير في إطلالات ليلة البارحة، حيث اختارت الممثلة السورية سلافة معمار تصميماً أنيقاً باللون البيج أو اللحميّ من نيكولا جبران، فبدت متألّقة وأنيقة. وظهرت الشقيقتان رينا ورومي شيباني بفساتين متطابقة، متمايزة الألوان. واختارت داليدا خليل الظهور بإطلالة عصرية، فارتدت بدلة براقة فاتحة اللون. أمّا دانا فبدت الأجمل على السجّادة الحمراء بفستانها السماوي الرائع. ولا يُمكن أن ننسى المذيعة ديما صادق التي كانت واحدة من أجمل النجمات في هذا الحفل بفستانها الأبيض الأنيق من زهير مراد .

ولم يقتصر الحضور على النجمات العربيات فقط، إذ سُجّل حضور الممثلة التركية المعروفة باسم السلطانة مريم بين الحضور؛ وقد زيّنت إطلالتها بفستان فضيّ لمّاع ومجوهرات ماسيّة براقة.

شاهدي معنا أجمل الإطلالات في مهرجان BIAF 2015، وشاركينا الرأي!