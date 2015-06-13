دراسة أمريكية: قلة النوم ليلة واحدة تظهر علامات الشيخوخة على وجهك

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك وفقا لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا - لوس أنجلوس الأمريكية، حيث أشارت أن عدم النوم بشكل جيد لساعات كافية خلال ليلة واحدة يتسبب فى مشاكل صحية ملحوظة ويجعل علامات الشيخوخة تظهر على الوجه.

وكشفت النتائج التى شملت 29 شخصا تتراوح أعمارهم بين 61 و86 عاما، حصلوا على ساعات قليلة من النوم على مدار 4 ليال، أن الحرمان من النوم خلال ليلة واحدة قد يسرع حدوث عملية الشيخوخة، ويجعل علامتها تظهر على الوجه والعينين، نظراً لأنه يحدث تلف واضح فى خلايا الدم.

وأكد الباحثون أن النوم الكافى يساهم فى تجنب انتفاخ العينين وانكماش بشره الوجه بعد الاستيقاظ، ويجعلنا نبدو بالمظهر الأفضل، وكما أنه يساهم فى تأخير ظهور علامات الشيخوخة فى مراحل عمرية لاحقة، مشددين على ضرورة النوم بشكل كافى لتجنب المسارات الحيوية التى تؤدى إلى الشيخوخة.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث عشر من شهر يونيو الجارى.