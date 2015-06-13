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الأكراد يتقدمون في شمال سوريا على حساب تنظيم داعش

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الأكراد يتقدمون في شمال سوريا على حساب تنظيم داعش الأكراد يتقدمون في شمال سوريا على حساب تنظيم داعش
واصل المقاتلون الاكراد السوريون اليوم السبت تقدمهم فى شمال سوريا باتجاه مدينة تل أبيض التى يسيطر عليها تنظيم داعش، ما دفع آلاف السكان إلى الهرب باتجاه تركيا التى منعتهم من دخول أراضيها.

وابتدأ هجوم القوات الكردية على تل أبيض يوم الخميس الماضى بهجوم على بلدة سلوك الواقعة على بعد نحو عشرين كيلومترا جنوب شرق تل ابيض.

وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن وحدات حماية الشعب الكردى واصلت تقدمها شرق تل أبيض وغربها التى تعتبر استراتيجية لتنظيم داعش الذى يستخدمها كممر عبور لمقاتليه، وهى تقع فى محافظة الرقة معقل التنظيم.

وأوضح مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان ، أن غالبية مقاتلى داعش انسحبوا من "سلوك" اليوم السبت بعد ان فخخوا المنازل وزرعوا الالغام فى شوارع البلدة، وتتقدم القوات الكردية فى هذه المحاور بدعم من غارات طيران قوات التحالف .
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