قارئ لـ"واتس آب اليوم السابع": قرية كفر حمادة بالشرقية تغرق فى مياه الصرف
استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتس آب اليوم السابع" WhatsApp Youm7، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، أرسل قارئ استغاثة، بعد غرق قرية كفر حمادة التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، فى مياه الصرف الصحى.إعلان - Ads إعلان - Ads
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