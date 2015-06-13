خبراء المفرقعات يمشطون منطقة دلة بالفيوم بعد انفجار قنبلة صوت دون إصابات

يقوم خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، بتمشيط منطقة دلة بعد وقوع انفجار قنبلة صوت وضعها مجهولون بالقرب من بنزينة الغاز، ولم تسفر عن وقوع أية إصابات أو خسائر.

كان الأهالى بمنطقة دلة بالفيوم سمعوا، منذ قليل، صوت انفجار وتبين أنه لقنبلة صوت وضعها مجهولون بالقرب من محطة تمويل الغاز الطبيعى بمدخل طريق القاهرة/ الفيوم ولم تسفر عن أية إصابات أو خسائر بشرية، وانتقل رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى مكان انفجار القنبلة، ويتم الآن تمشيط المنطقة.

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