أخبار عاجلة

عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر -
بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر -
مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر -
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

خبراء المفرقعات يمشطون منطقة دلة بالفيوم بعد انفجار قنبلة صوت دون إصابات

Google+ Print
خبراء المفرقعات يمشطون منطقة دلة بالفيوم بعد انفجار قنبلة صوت دون إصابات خبراء المفرقعات يمشطون منطقة دلة بالفيوم بعد انفجار قنبلة صوت دون إصابات
يقوم خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، بتمشيط منطقة دلة بعد وقوع انفجار قنبلة صوت وضعها مجهولون بالقرب من بنزينة الغاز، ولم تسفر عن وقوع أية إصابات أو خسائر.

كان الأهالى بمنطقة دلة بالفيوم سمعوا، منذ قليل، صوت انفجار وتبين أنه لقنبلة صوت وضعها مجهولون بالقرب من محطة تمويل الغاز الطبيعى بمدخل طريق القاهرة/ الفيوم ولم تسفر عن أية إصابات أو خسائر بشرية، وانتقل رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى مكان انفجار القنبلة، ويتم الآن تمشيط المنطقة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365