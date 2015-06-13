وزير الأثار في أسوان غدًا لتفقد المعابد و الاكتشافات الجديدة

يصل إلى أسوان غدًا الأحد الدكتور ممدوح الدماطى وزير الأثار، قادمًا من الأقصر، وقال الأثري نصر سلامة مدير عام أثار أسوان والنوبة ،ـن الوزير سيأتي عبر الطريق البرى ليتفقد المعابد المصرية الواقعة بين الأقصر وأسوان.

ويبدأ الوزير رحلته بزيارة معبد إسنا ثم التحرك الى أسوان، ويبدأ جولته بأسوان بزيارة منطقة الكاب الأثرية ومعبد ادفو ثم يقوم الوزير بعد ذلك بتفقد معبد كوم أمبو.

وفى صباح الإثنين يقوم الوزير ومرافقيه بتفقد منطقة الإكتشافات الأثرية الجديدة بمنطقة غرب أسوان حيث أكتشفت البعثة المصرية الأسبوع الماضي 6 مقابر أثرية ترجع الى عصر الأسرة 26 وما بعدها.

ومن المحتمل أن تشمل زيارة الوزير بعض المناطق الأثرية الأخرى مثل معبد فيله ومتحف النوبة.