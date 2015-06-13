وزير النقل: غدًا المعاينة النهائية لمحطة مترو السادات تمهيدًا لافتتاحها

قال هانى ضاحى وزير النقل إن المعاينة النهائية لمحطة مترو السادات غدًا الأحد، وذلك تمهيدًا لإفتتاحها، مؤكدًا أن تم تزويد المحطة بكاميرات مراقبة وأشعة إكس للكشف عن المفرقعات.

وأضاف ضاحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامجه “السادة المحترمون” المذاع على فضائية “أون تى فى” أن الحماية المدنية طالبت معدات وتم توفيرها وإنتهت من تجهيزها خلال الأيام الماضية.

كان اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير شرطة النقل والمواصلات، تفقد محطة السادات لمترو الأنفاق وبصحبته وكلاء الإدارة وقيادات مترو الأنفاق وقيادات إدارة البحث الجنائى وإدارة الحماية المدنية بالإدارة للوقوف على ما تم تنفيذه من اشتراطات الحماية المدنية بالمحطة فى وجود مندوب الشركة المنفذة مع وضع تصور لأماكن أجهزة الإكس رى ” أجهزة كشف المعادن والمفرقعات” والبوابات الإلكترونية لأحكام السيطرة الأمنية على المحطة.