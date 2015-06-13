فوز سميحة أيوب وحسن حنفي وجمال الغيطاني بجائزة النيل للفنون

فازت الفنانة سميحة أيوب الملقبة بسيدة المسرح العربي يوم السبت بجائزة النيل للفنون كما فاز أستاذ الفلسفة حسن حنفي بالجائزة في مجال العلوم الاجتماعية وفاز الكاتب جمال الغيطاني بالجائزة في الآداب.

وجائزة النيل هي كبرى الجوائز المصرية وتبلغ 400 ألف جنيه مصري (52 ألف دولار) وتمنح لشخصية بارزة واحدة سنويا فى مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية. ومنحت للمرة الأولى عام 1999 وكانت اسمها (جائزة مبارك) وتغير الاسم بعد الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى خلع الرئيس الأسبق حسني مبارك في بداية 2011.

وتمنح جوائز الدولة في يونيو سنويا من خلال التصويت السري لأعضاء المجلس الأعلى للثقافة في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

وأعلن أسماء الفائزين وزير الثقافة عبد الواحد النبوي الذي قال إن التصويت الإلكتروني على أسماء المرشحين للجوائز والذي يطبق للمرة الأولى “حقق الهدف منه حيث ساهم في سرعة عملية التصويت وكشف عن مبادئ الشفافية والنزاهة.”

وتبلغ جائزة الدولة التقديرية 200 ألف جنيه مصري وفاز بها في الفنون المخرج السينمائي سعيد مرزوق الذي توفي في سبتمبر أيلول الماضي عن 74 عاما.

وإضافة إلى مرزوق فاز بجائزة الدولة التقديرية في الفنون كل من الموسيقي حسن شرارة ومهندس الديكور ناجي شاكر الذي أسهم في إنشاء مسرح العرائس.

وفي مجال الآداب فاز بجائزة الدولة التقديرية كل من الكاتبين أحمد الشيخ وفوزية مهران والشاعر حسن طلب.

وتمنح جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لأربعة فائزين ونالها هذا العام كل من فتحي أبو عيانة ومحمد سكران وسميح شعلان وعلي بركات.

أما جائزة التفوق وقيمتها المادية 100 ألف جنيه مصري فتمنح لفائزين اثنين في كل فرع. ونالها في مجال الفنون مهندس الديكور حسين العزبي والموسيقي هاني شنودة. وفي الآداب فاز بها الرئيس السابق لدار الكتب والوثائق عبد الناصر حسن وحجبت الجائزة الثانية.

وفي مجال العلوم الاجتماعية فاز بجائزة التفوق كل من محبات أبو عميرة ومجدي عبد الحافظ.

أما جائزة الدولة التشجيعية التي تبلغ 50 ألف جنيه مصري فنالتها في فرع القصة القصيرة الكاتبة ابتهال الشايب عن مجموعتها القصصية (نص حالة) أما في فرع (السير والتراجم) ففازت بجائزته الروائية انتصار عبد المنعم عن كتابها (حكايتي مع الإخوان.. مذكرات أخت سابقة).

وفي مجال حقوق الإنسان فازت بجائزة الدولة التشجيعية تهاني الجبالي النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا عن كتابها (الحماية الدستورية لمبدأ العدالة الاجتماعية).