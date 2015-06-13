“الأزهر” ينفي تعرض الإمام الأكبر لوعكة صحية

نفى الأزهر الشريف تعرض الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لوعكة صحية قبل جولته الأوروبية إلى إيطاليا والمملكة المتحدة.

وأكد الأزهر الشريف أن كل ما نشر عار تمامًا عن الصحة، حيث لم يتعرض الإمام الأكبر إلى أية مشاكل صحية، فى الفترة الأخيرة، وقام بممارسة كافة أعماله دون تأخير، وعقد لقاءاته بالمفكرين والمثقفين لمناقشة آليات التجديد فى الفكر والعلوم الإسلامية، كما إفتتح مرصد الأزهر الشريف باللغات الأجنبية، وذلك قبيل جولته الأوروبية مباشرة، وهو ما يؤكد عدم صحة الإدعاءات.

وأهاب الأزهر الشريف، بجميع وسائل الإعلام، تحرى الدقة والمصداقية، والعمل بمهنية، وتحمل أمانة نشر الحقيقة وعدم تضليل الرأى العام، كما يؤكد أنه الجهة الوحيدة المخولة بنشر أخبار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.