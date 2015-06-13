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محافظ الأقصر يناقش خطة تنمية القرى الأكثر فقراً مع صندوق "تحيا مصر"

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محافظ الأقصر يناقش خطة تنمية القرى الأكثر فقراً مع صندوق "تحيا مصر" محافظ الأقصر يناقش خطة تنمية القرى الأكثر فقراً مع صندوق "تحيا مصر"
التقى محمد بدر محافظ الأقصر مع وفد من المجلس الاستشارى والتنمية المجتمعية بصندوق تحيا ، لمناقشة خطة التنمية المتكاملة للقرى الأكثر فقراً بالمحافظة وتطويرها.

وأوضح رئيس مجلس أمناء الصندوق أن خطة تطوير وتنمية القرى الأكثر فقراً بالمحافظات تأتى فى إطار التعاون مع مؤسسة "إسمعونا" ومؤسسة "رمال" من خلال جمع معلومات دقيقة وشاملة للتعرف على الموارد المتاحة بكل قرية واحتياجاتها لترتيب أولايات العمل وفقاً للأكثر احتياجاً والبدء بالعمل على البنية الأساسية حتى تحقيق التنمية المتكاملة، مشيراً إلى دور الجهات المسئولة بالمحافظة لوضع مقترحات أولية للقرى الأكثر احتياجاً.

وعرض محافظ الأقصر موارد وامكانيات عدد من القرى الأكثر احتياجاً، ومن المقرر أن يتفقد الوفد عدد من القرى لجمع المعلومات الدقيقة الخاصة بأمكانيات كل قرية وسبل تطويرها لإعداد التقارير الشاملة للبدء فى تنفيذ خطة التنمية المتكاملة.
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مصر 365

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