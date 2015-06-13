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مش كل نشاط بدنى هيساعدك على النوم.. اعرف المفيد

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مش كل نشاط بدنى هيساعدك على النوم.. اعرف المفيد مش كل نشاط بدنى هيساعدك على النوم.. اعرف المفيد
كشفت دراسة علمية حديثة أن أنواعا معينة من النشاط البدنى تساعد على النوم بشكل أفضل، والبعض الآخر لا يسبب مشاكل النوم بصورة كبيرة.

وقد درس الباحثون بيانات من دراسة استقصائية لأكثر من 429000 البالغين فى الولايات المتحدة، ووجدوا أن الأنشطة مثل المشى وركوب الدراجات والجرى ورفع الأثقال، والتمارين الرياضية الأخرى، والتنزه فى الحدائق العامة، واليوجا والجولف، كلها تحسن من فرص الحصول على ليلة نوم جيدة.

ولكن، الأشخاص الذين حصلوا على النشاط البدنى من الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال تعرضوا لمشاكل فى النوم، وفقا للدراسة.

وقال الدكتور مايكل جراندنر، أستاذ الطب النفسى فى مركز النوم، وأستاذ بيولوجيا الأعصاب فى جامعة ولاية بنسلفانيا فى فيلادلفيا، إن نتائج هذه الدراسة مثيرة للدهشة.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى الثالث عشر من شهر يونيو الجارى.

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