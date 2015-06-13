فوز 7 أعضاء بانتخابات الغرفة التجارية بجنوب سيناء

أسفرت انتخابات الغرفة التجارية بجنوب سيناء التى تم تنظيمها اليوم السبت عن فوز 7 أعضاء من المرشحين وهم:> عوض باشا عسران جاد الكريم 100 صوت وهشام احمد سليمان خضير 96 صوت ومحمد عبدالله احمد حسن 92 صوت ومحمد محمود عبد الجواد 83 صوت وعبد الحميد احمد فرج احمد 82 صوت وعادل عبد السميع احمد السيد 82 صوت و ياسر محمد عبد العزيز عبد الله 81 صوت .

و شهدت انتخابات الغرفة التجارية بجنوب سيناء اقبال متوسط من قبل الناخبين فى الغرفة التجارية فى لجنتين حيث كانت لجنة الغرفة التجارية الرئيسية بطور سيناء واللجنة الفرعية بمجلس مدينة شرم الشيخ

>حيث قام الناخبون بالتصويت لاختيار 7 مرشحين من بين 10 مرشحين.