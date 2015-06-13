السيطرة على حريق بمعرض موبيليا بكوم أمبو

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسوان بالتعاون مع الأهالى على حريق نشب - اليوم - بورشة ومعرض موبيليا بمركز كوم أمبو، بعد أن التهمت النيران جانبا كبيرا من محتويات المعرض والورشة، بينما لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات، وتمكنت القوات من السيطرة عليه وإخماده ومنع امتداده.

وكانت الأجهزة الأمنية بأسوان قد تلقت إخطارًا بالواقعة، حيث تم الدفع بسيارتى إطفاء لمكان الحريق بناحية الكاجوج شمال مركز كوم أمبو وتبين نشوبه بورشة ومعرض فى مبنى من طابق واحد، وتم إطفاء الحريق ومنع امتداده لباقى الورشة والمنازل المجاورة، تحرر محضر بالحادث، فيما أخطرت النيابة للتحقيق.